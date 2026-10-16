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Uomini e Donne, ex tentatrice rivela: «Avevo pensato di corteggiare Giovanni Grazioso»

Uomini e Donne, ex tentatrice rivela: «Avevo pensato di corteggiare Giovanni Grazioso»

Sofia Costantini racconta cosa l'ha colpita del nuovo tronista e spiega perché ha deciso di concentrarsi sui suoi progetti professionali

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Sofia Costantini sarebbe potuta nuovamente approdare a Uomini e Donne per conoscere Giovanni Grazioso, ma alla fine ha deciso di rinunciare. A raccontarlo è stata la stessa ex tentatrice di Temptation Island durante un’intervista a CasaLollo, format ideato e condotto da Lorenzo Pugnaloni.

Sofia, che in passato aveva già partecipato al dating show di Maria De Filippi per corteggiare Davide Donadei, ha ammesso di aver preso in considerazione una nuova esperienza televisiva. Alla domanda su quale tronista recente avesse attirato la sua attenzione, ha risposto: «Avevo pensato per questo qua, che abbiamo appena nominato». Poi, alla richiesta di conferma su Giovanni, ha precisato: «Per Giovanni? Sì». Ma ha subito escluso un suo ingresso nel programma: «Però non lo farò».

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Cosa l’ha colpita di Giovanni Grazioso

Ad incuriosire Sofia Costantini è stata soprattutto l’intraprendenza del tronista, insieme alla sua ambizione e alla volontà di mettersi in gioco. «Mi piaceva l’idea che fosse intraprendente, che fosse ambizioso e che si volesse mettere in gioco nella vita», ha spiegato. Un apprezzamento legato anche alla propria esperienza professionale: «Uno che apre un’attività è uno che rischia, e lo dico io che ho un’attività». Pur riconoscendo alcuni comportamenti discutibili mostrati da Giovanni Grazioso a Temptation Island, Sofia ha invitato a non giudicare una persona soltanto attraverso ciò che emerge in televisione, ricordando come anche la sua esperienza nel reality le abbia fatto conoscere la distanza tra quanto si vive e quanto viene percepito dal pubblico.

Il consiglio al tronista e i progetti di Sofia

Secondo Sofia Costantini, Giovanni Grazioso è pronto per affrontare il trono, a patto che riesca a mantenere i piedi per terra e a non farsi condizionare dalla notorietà. Quanto a un suo possibile ritorno a Uomini e Donne, l’ipotesi resta per ora esclusa: l’ex protagonista di Temptation Island preferisce concentrarsi sul lavoro e sui progetti personali.

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