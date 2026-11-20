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Grande Fratello Vip, Alex Belli mette in vendita "Oblio" su eBay: la cifra richiesta è da capogiro
Da compagno di solitudine nella Casa a oggetto da collezione: il palloncino più discusso del reality torna a far parlare di sé
Da simbolo di un isolamento volontario a pezzo da collezione dal prezzo vertiginoso. Oblio, il palloncino con il volto disegnato diventato inseparabile da Alex Belli al Grande Fratello Vip, finisce su eBay. A metterlo in vendita è proprio l’attore, che chiede la bellezza di 50mila euro.
L’annuncio su eBay: la richiesta di Alex Belli
Nell’inserzione, il palloncino viene presentato come «Palloncino “OBLIO” – Protagonista del Grande Fratello», originale e autografato da Alex Belli. La descrizione lo propone come un pezzo unico da collezione e riporta una frase ad effetto: «L’Oblio non è la fine, ma lo spazio in cui tutto può ricominciare».
I 50mila euro sono il prezzo fissato dall’attore, non una stima del valore commerciale dell’oggetto. E la domanda, a questo punto, è inevitabile: ci sarà qualcuno disposto a spendere una somma simile?
Come è nato Oblio e lo scherzo di Marina La Rosa
Tutto nasce dalle tensioni tra Alex Belli e alcuni coinquilini della Casa, soprattutto Marina La Rosa. L’attore decide di appartarsi nella zona piscina, battezza il proprio rifugio “Oblio” e sceglie come compagno un palloncino con una faccina disegnata, sul quale scrive anche i nomi della moglie Delia Duran e del figlio.
Poi arriva lo scherzo: Marina La Rosa buca il palloncino durante la notte. Al risveglio Alex Belli si infuria e cerca di scoprire chi sia stato. La vicenda approda anche in puntata, alimentando accuse e discussioni tra i concorrenti.
Un palloncino che ruba la scena
Il paradosso è tutto qui: nato per rappresentare la volontà di stare lontano dagli altri, Oblio è diventato uno dei protagonisti delle dinamiche del reality, conquistando diversi momenti di attenzione televisiva. Più spazio, ironizzano i fan, di quello riservato ad alcuni concorrenti in carne e ossa.
Ora Alex Belli porta la provocazione fuori dalla Casa e la trasforma in un’inserzione su eBay. Resta da vedere se i 50mila euro richiesti troveranno un acquirente. Intanto, anche senza parlare, Oblio continua a far discutere.
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