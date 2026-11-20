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Alessandra Mussolini immagina come sarebbe stata la convivenza con alcuni protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. E il quadro che ne esce non è proprio quello di una Casa tranquilla. Ospite del podcast di Selvaggia Lucarelli, ha passato in rassegna diversi concorrenti, tra incompatibilità caratteriali, possibili discussioni e giudizi taglienti.

Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi nel mirino

Il confronto più acceso, almeno nelle intenzioni, sarebbe stato con Guendalina Tavassi. «Con Guendalina sarebbe stata una tragedia dalla mattina alla sera», ha dichiarato Mussolini, lasciando intendere che la convivenza avrebbe prodotto scintille continue.

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Non più morbida la valutazione su Giulia Provvedi, verso la quale ha espresso un’immediata antipatia: «Lei me la dovete togliere da davanti!». Per Alex Belli, invece, il consiglio sarebbe stato quello di usare più spesso un tono di voce normale; quanto ad Andreas Muller, avrebbe preferito vederlo soprattutto impegnato nella danza.

Le tensioni della vita quotidiana

Secondo Mussolini, anche con Federica la quotidianità avrebbe potuto trasformarsi in un terreno di scontro. Non tanto per grandi strategie, quanto per le piccole abitudini condivise: «Ci sarebbero state molte litigate per il mangiare, molte discussioni per il bagno. Cose banali del quotidiano».

Nel corso della conversazione sono stati citati anche Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Nel confrontare le loro tensioni con quelle tra Renato e Lucio, Mussolini ha osservato: «Piera e Roncaccia litigano meno di quanto facessero Renato e Lucio. Lì c’era una storia dietro terribile!».

Valeria Marini, tra simpatia e critiche

Il giudizio più articolato è arrivato su Valeria Marini, con la quale Alessandra Mussolini aveva già condiviso un breve periodo nella Casa. Ricordando quell’esperienza, ha scherzato: «A Valeria ho pulito io il bagno, quindi so io chi è Valeria: quello che ha dentro e quello che ha fuori».

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Pur definendola adorabile, Mussolini ha messo in dubbio la sua predisposizione a una permanenza lunga nel reality. A suo avviso, Marini tenderebbe a cercare costantemente occasioni per cantare ed esibirsi, come se il programma dovesse ruotare intorno alla sua persona.

La conclusione riassume il punto di vista dell’ex parlamentare: «Cerca il programma su di lei, ma purtroppo il Grande Fratello è corale». Una critica che, al di là della battuta, riguarda proprio la capacità di condividere la scena e gli spazi con gli altri concorrenti.