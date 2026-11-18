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GF Vip, Selvaggia Lucarelli spiazzata da Ilary Blasi: «Mi ha redarguita, non me l'aspettavo»
Dopo il botta e risposta in diretta, l’opinionista racconta al settimanale Chi cosa è accaduto in studio, ridimensiona le polemiche e spiega i motivi della sua sorpresa
Uno scambio di battute, un momento di tensione in studio e un video diventato virale sui social. Il confronto tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli durante una puntata del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Dopo aver già chiarito la propria posizione su Instagram, l’opinionista è tornata sull’episodio in un’intervista al settimanale Chi.
Lo scontro in diretta
Tutto è nato da una discussione sullo spreco di cibo nella Casa, che ha coinvolto Andreas Müller e Megan Ria. Selvaggia Lucarelli ha preso le difese della concorrente, mentre Ilary Blasi è intervenuta osservando che l’opinionista tende a schierarsi con i partecipanti più giovani.
Nel finale della trasmissione, la conduttrice le ha chiesto: “Selvaggia Lucarelli, sei arrabbiata?”. La risposta, “Abbastanza”, è stata rilanciata dai telespettatori sui social, alimentando le interpretazioni su un possibile attrito tra le due.
La replica di Lucarelli: «Sono rimasta sorpresa»
Interpellata da Chi nel quadro di un approfondimento sulle tensioni televisive, Lucarelli ha spiegato: “Sono stata improvvisamente redarguita per le mie opinioni e sono rimasta sorpresa perché non mi aspettavo che Ilary mi criticasse”.
L’opinionista ha però escluso qualsiasi intenzione di trasformare il dissenso in uno scontro personale: “Io, se mi innervosisco, comincio a fare scroll nervoso sul telefono, al massimo. Non chiedo la testa di Ilary, non dico ‘o lei o me’, altrimenti riderebbero tutti e, un momento dopo, ci sarebbe già Stefania Orlando al mio posto”.
Il chiarimento sui social e il gesto di Ilary
Già all’indomani della diretta, Selvaggia Lucarelli aveva ridimensionato l’accaduto con un post: “Non è successo niente di che”. Aveva poi precisato che una situazione simile si era verificata nella puntata precedente e di essersi sentita spiazzata, pur riconoscendo alla conduttrice la libertà di gestire il programma.
“Non sono volati in aria sgabelli né ci sono stati litigi né siamo qui a rimuginarci oltre il necessario. Almeno credo”, aveva aggiunto.
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