Pubblicità

Alex Belli non era presente nello studio del Grande Fratello Vip durante la diretta di lunedì 16 novembre. Un’assenza che ha attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto dopo i confronti accesi delle ultime settimane. Secondo le indiscrezioni circolate dopo la puntata, l’attore avrebbe deciso di non partecipare in seguito al trattamento ricevuto nella diretta di venerdì 13 novembre.

Il messaggio pubblicato sui social

Nel frattempo, Alex Belli ha affidato ai social alcune fotografie accompagnate da un testo dal tono allusivo, interpretato da molti spettatori come una presa di posizione rispetto alle recenti vicende televisive.

Pubblicità

Pubblicità

«Ci sono assenze che fanno più rumore di mille presenze. Nel silenzio infinito del Sinai, dove il vento cancella le tracce ma non i pensieri, ho scelto di voltare le spalle al rumore del mondo. Non sono scomparso. Sto solo imparando a parlare senza dire una parola. PENSAMI MUTO. Perché il silenzio, a volte, è la forma più potente di ribellione».

Il riferimento al silenzio e alla ribellione ha alimentato le interpretazioni dei fan. Nel messaggio, tuttavia, l’attore non cita direttamente la trasmissione né chiarisce le ragioni della mancata presenza.

Il suo percorso nel GF Vip 2026

Nell’edizione in corso, condotta da Ilary Blasi, Alex Belli è stato protagonista di confronti e interventi che hanno movimentato le dinamiche della Casa. Tra i momenti più discussi figura la resa dei conti con Marina La Rosa, al centro della puntata del 2 novembre. Il 9 novembre l’attore è tornato nella Casa per un nuovo confronto con Marina La Rosa e Guendalina Tavassi.

Successivamente Belli è rientrato nel reality in una veste diversa: quella di executive chef del GF Bistrot, chiamato a guidare i concorrenti ai fornelli. L’esperimento, anziché stemperare gli animi, ha acceso ulteriori tensioni, in particolare con Alessandro Roncaccia. Le discussioni in cucina e il confronto tra i partecipanti sono stati ripresi anche nella diretta del 13 novembre.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Dalle tensioni in Casa all’assenza in studio

Il ruolo assunto da Alex Belli in questa edizione, dunque, non si è limitato a una semplice apparizione: i suoi ritorni nella Casa hanno contribuito a creare nuovi confronti e momenti di attrito. Proprio per questo, la sua assenza nella puntata successiva non è passata inosservata.

Resta da capire se si tratti di una scelta circoscritta a una sola serata o del segnale di una distanza più duratura dal programma. Per il momento, a parlare sono soprattutto le parole pubblicate sui social, mentre ogni ipotesi su un eventuale addio definitivo rimane da verificare.