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Manca pochissimo alla conclusione di questa edizione del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel corso della puntata di ieri sera si è verificata una doppia eliminazione: a lasciare la Casa sono state Megan Ria e Valeria Marini. I concorrenti ancora in gioco attendono ora di scoprire chi conquisterà un posto in finale, dopo Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Giulia Provvedi.

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Il pubblico sceglierà il quarto finalista

A decretare il quarto finalista sarà, come sempre, il pubblico, che esprimerà la propria decisione durante la puntata di lunedì 23 novembre.

Dopo settimane di doppio appuntamento, il programma non andrà in onda venerdì: la semifinale è prevista direttamente per lunedì 23 novembre.

La finale in programma lunedì 30 novembre

Anche nell’ultima settimana di messa in onda non ci sarà una doppia puntata. La finale è fissata per lunedì 30 novembre, quando sarà proclamato il vincitore o la vincitrice di questa edizione.

Ad annunciare il cambiamento è stata la stessa conduttrice Ilary Blasi durante la diretta: «Ciao ragazzi ci vediamo lunedì, quindi tra una settimana. Mi mancherete, ma ci vediamo con la semifinale del Gf Vip!».