Dopo le tensioni nella Casa e il dispiacere di Andreas Muller, la coreografa chiarisce le sue parole e racconta il peso delle critiche social

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All’indomani della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera, Veronica Peparini è intervenuta sui social per chiarire le dichiarazioni che avevano suscitato il dispiacere del marito Andreas Muller e di Marina La Rosa. La coreografa ha spiegato di non aver mai voluto mettere in discussione l’amicizia tra i due concorrenti e ha rivolto le proprie scuse a Marina.

Le parole a Verissimo e la reazione nella Casa

Durante la diretta, Andreas Muller ha ascoltato alcune dichiarazioni rilasciate dalla moglie a Verissimo. Pur ribadendo la propria fiducia nel marito, Veronica Peparini aveva descritto Marina La Rosa come una concorrente abile nel gioco, raccontando anche il peso dei numerosi messaggi ricevuti sui social a proposito del rapporto tra i due.

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«Io sono molto gelosa. Come vedo Marina La Rosa? È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco, spero che Andreas si renda conto, lui è vero. Mi pesa non tanto quello che io vedo, ma mi pesa più quello che mi arriva addosso, dai social soprattutto. Mi arrivano 1000 messaggi, mi mandano le corna».

Dopo la puntata, Muller si è confidato con Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, criticando il modo in cui il programma aveva accostato quelle dichiarazioni a un successivo video affettuoso inviato dalla moglie.

Anche Marina ha espresso amarezza per il rischio che la sua amicizia con Andreas potesse essere interpretata in modo diverso, sottolineando che tra loro non c’è alcun coinvolgimento sentimentale.

«A me passare per t***a onestamente non mi fa proprio piacere [...] noi siamo amici e sappiamo [...] che siamo amici [...]. Ma che Veronica abbia avuto un minimo dubbio questa cosa a me dispiace profondamente».

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Il chiarimento e le scuse di Veronica Peparini

Nelle ore successive, Veronica Peparini ha pubblicato un lungo video sul proprio profilo social per spiegare il senso delle sue parole. Ha ricordato di aver risposto, durante un’intervista dedicata principalmente alla sua vita, anche ad alcune domande sul reality e di aver cercato di farlo con sincerità, senza alimentare le dinamiche della Casa.

«Se io ho creato questa cosa, sono la prima a chiedere scusa [...] a Marina [...] io non volevo né offendere né far pensare parole brutte su di lei».

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La coreografa ha quindi ribadito di non avere nulla contro Marina La Rosa e di considerare positivo il fatto che Andreas abbia trovato in lei un punto di riferimento durante l’esperienza televisiva.

«Assolutamente io non ho nulla contro di lei né nel rapporto che ha appunto con Andreas, anzi se lui ha trovato di lei un punto di riferimento importante nella casa che lo aiuta ben venga».

L’appello contro i commenti offensivi sui social

Veronica Peparini ha infine raccontato quanto l’abbiano colpita i commenti, gli articoli e i messaggi ricevuti, chiedendo agli utenti di interrompere l’invio di contenuti offensivi. Ha ricordato di avere quattro figli, due dei quali ancora piccoli, e che anche i più grandi potrebbero leggere quanto viene scritto online.

«Vi chiedo veramente se per favore riuscite a non mandarmi di nuovo tutti i commenti, insulti, articoli e cose varie [...] sapete quanto possono fare male i social in questo senso».

La conclusione del messaggio è stata un nuovo invito alla gentilezza e un augurio affinché l’amicizia tra il marito e Marina possa proseguire anche oltre il programma.

«Chiedo scusa ancora se io ho fatto intendere qualcosa di sbagliato [...] spero che [la loro amicizia] duri nel tempo fino alla fine del programma e anche dopo [...] vi prego siate un pochettino più gentili».