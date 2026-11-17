Pubblicità

Un filmato trasmesso durante la puntata del Grande Fratello Vip ha acceso i riflettori sul rapporto tra Marina La Rosa e Andreas Muller. La conduttrice Ilary Blasi ha mostrato alcune immagini della vicinanza tra i due concorrenti, per poi riferire ad Andreas le dichiarazioni rilasciate dalla moglie Veronica Peparini a Verissimo.

Un’amicizia nata a La Talpa

Marina La Rosa e Andreas Muller si erano conosciuti nel 2024 durante il reality La Talpa, al quale partecipava anche Veronica Peparini. Da quell’esperienza era nata un’amicizia che, secondo Marina, non si era però trasformata in una frequentazione assidua: in due anni si sarebbero incontrati soltanto tre volte, compreso il matrimonio di Veronica e Andreas. Marina ha descritto il legame con il ballerino come "un’affinità, un’amicizia autentica".

Pubblicità

Pubblicità

Le dichiarazioni di Veronica Peparini

Ospite di Verissimo, Veronica Peparini ha spiegato di fidarsi pienamente del marito, pur ammettendo di essere gelosa. Ha definito Marina La Rosa una concorrente capace di giocare bene e ha espresso la speranza che Andreas "dentro di sé sappia che quello è un gioco". La coreografa ha anche raccontato il disagio provocato dai commenti sui social, dove alcuni utenti la definiscono "cornuta", ribadendo tuttavia di non dubitare dei sentimenti del marito.

La reazione di Marina La Rosa dopo la diretta

Terminata la puntata, Marina La Rosa si è mostrata molto turbata: "Ci sono rimasta malissimo. Io non mi avvicino più ad Andreas, non vorrei mai che pensassero male, mi dispiacerebbe… chissà cosa stanno scrivendo fuori". La concorrente ha chiarito di non voler alimentare equivoci sul rapporto con il marito di Veronica Peparini.

Successivamente ha aggiunto: "Adesso passare per zoc**la è un po’ too much. Passare per tr**a onestamente non mi fa proprio piacere. Noi lo sappiamo che siamo amici, ma che Veronica abbia avuto un minimo dubbio, questa cosa mi dispiace profondamente".

Andreas Muller critica la gestione del confronto

Anche Andreas Muller ha manifestato il proprio malumore. A suo giudizio, sarebbe stato preferibile far entrare Veronica Peparini nella Casa, così da consentire un chiarimento diretto con Marina La Rosa. Il ballerino ha precisato che, in alcuni dei momenti mostrati nel filmato, i due stavano parlando delle figlie avute con Veronica.

Andreas ha contestato la scelta di mandare in onda le parole della moglie senza offrire subito un’occasione di confronto: "L’hanno gestita a ca**o di cane".