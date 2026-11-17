Serata ricca di emozioni nella Casa, tra eliminazioni, sorprese e confronti che hanno animato la diciannovesima puntata

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È andata in onda lunedì 16 novembre 2026 la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Una serata segnata da due eliminazioni, momenti familiari e nuovi confronti tra i concorrenti.

Le eliminazioni e i momenti della puntata

Megan Ria e Valeria Marini hanno lasciato la Casa. Piera Meloni ha potuto riabbracciare sua madre, mentre Andreas Muller è intervenuto dopo l’intervista della moglie Veronica Peparini, che aveva manifestato perplessità sul legame instaurato dal marito con Marina La Rosa.

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Ascolti in crescita, ma Rai 1 resta davanti

Dopo il calo registrato nella puntata precedente, ferma al 13,8% di share, il Grande Fratello Vip risale al 16,7%, con 1.920.000 spettatori. Il risultato non basta però a superare 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk, trasmesso su Rai 1, che raggiunge 3.831.000 spettatori e il 23,8% di share.

Tutti gli ascolti della prima serata

Secondo i dati riportati dal blog di Davide Maggio, ecco i risultati di lunedì 16 novembre 2026:

· Rai 1 – 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk: 3.831.000 spettatori, 23,8%.

· Canale 5 – Grande Fratello Vip: 1.920.000 spettatori, 16,7%.

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· Rai 2 – Innamorato Perso: 921.000 spettatori, 5,6%.

· Italia 1 – ATP Finals 2026, Cobolli-Medvedev: 1.228.000 spettatori, 6,2%.

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· Rai 3 – Lo Stato delle Cose: 836.000 spettatori, 5,9% (presentazione: 823.000, 4,2%).

· Rete 4 – Quarta Repubblica: 560.000 spettatori, 4,4% (presentazione: 589.000, 2,9%).

· La7 – The Apprentice: 489.000 spettatori, 2,9%.

· TV8 – GialappaShow: 756.000 spettatori, 5,1% (presentazione: 695.000, 3,5%).

· Nove – Little Big Italy: 530.000 spettatori, 3%.