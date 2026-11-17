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Ascolti TV 16 novembre 2026, il Grande Fratello Vip risale ma Rai 1 domina: tutti i dati Auditel
Serata ricca di emozioni nella Casa, tra eliminazioni, sorprese e confronti che hanno animato la diciannovesima puntata
È andata in onda lunedì 16 novembre 2026 la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Una serata segnata da due eliminazioni, momenti familiari e nuovi confronti tra i concorrenti.
Le eliminazioni e i momenti della puntata
Megan Ria e Valeria Marini hanno lasciato la Casa. Piera Meloni ha potuto riabbracciare sua madre, mentre Andreas Muller è intervenuto dopo l’intervista della moglie Veronica Peparini, che aveva manifestato perplessità sul legame instaurato dal marito con Marina La Rosa.
Ascolti in crescita, ma Rai 1 resta davanti
Dopo il calo registrato nella puntata precedente, ferma al 13,8% di share, il Grande Fratello Vip risale al 16,7%, con 1.920.000 spettatori. Il risultato non basta però a superare 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk, trasmesso su Rai 1, che raggiunge 3.831.000 spettatori e il 23,8% di share.
Tutti gli ascolti della prima serata
Secondo i dati riportati dal blog di Davide Maggio, ecco i risultati di lunedì 16 novembre 2026:
· Rai 1 – 177 Giorni – Il Rapimento di Farouk: 3.831.000 spettatori, 23,8%.
· Canale 5 – Grande Fratello Vip: 1.920.000 spettatori, 16,7%.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
· Rai 2 – Innamorato Perso: 921.000 spettatori, 5,6%.
· Italia 1 – ATP Finals 2026, Cobolli-Medvedev: 1.228.000 spettatori, 6,2%.
· Rai 3 – Lo Stato delle Cose: 836.000 spettatori, 5,9% (presentazione: 823.000, 4,2%).
· Rete 4 – Quarta Repubblica: 560.000 spettatori, 4,4% (presentazione: 589.000, 2,9%).
· La7 – The Apprentice: 489.000 spettatori, 2,9%.
· TV8 – GialappaShow: 756.000 spettatori, 5,1% (presentazione: 695.000, 3,5%).
· Nove – Little Big Italy: 530.000 spettatori, 3%.
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