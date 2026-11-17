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Le dichiarazioni di Veronica Peparini a Verissimo continuano a far discutere. Dopo che la coreografa aveva ammesso di provare gelosia per la vicinanza tra il marito Andreas Müller e Marina La Rosa nella Casa del Grande Fratello Vip, arriva una nuova reazione attribuita proprio alla concorrente.

La delusione di Marina La Rosa

Marina La Rosa non avrebbe gradito che Veronica Peparini potesse leggere con malizia il rapporto instaurato con Andreas Müller durante la convivenza nel reality.

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«Mi spiace davvero molto abbia pensato ci fosse malizia»: queste le parole di Marina La Rosa al termine delala puntata andata in onda lunedì 16 novembre, con le quali esprime il suo dispiacere per le considerazioni della moglie del ballerino.

Le parole di Veronica Peparini a Verissimo

La vicenda era tornata al centro dell’attenzione dopo l’intervista di Veronica Peparini a Verissimo. Parlando con Silvia Toffanin, la coreografa aveva manifestato una certa gelosia nei confronti del marito Andreas Müller e aveva commentato la sua vicinanza a Marina La Rosa nella Casa.

Quelle parole avevano acceso il dibattito sui social, tra chi comprende la gelosia della moglie e chi considera il legame tra i due concorrenti un rapporto di semplice affetto e complicità.

Il confronto continua sui social

Il rapporto tra Marina La Rosa e Andreas Müller è stato descritto come un legame di affetto e complicità nato durante la convivenza nella Casa. La reazione attribuita alla concorrente aggiunge così un nuovo capitolo alla discussione.

Resta da chiarire il contesto esatto della frase attribuita a Marina La Rosa. Intanto, le parole di Veronica Peparini continuano ad attirare l’attenzione degli spettatori del Grande Fratello Vip.