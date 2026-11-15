Veronica Peparini gelosa di Andreas Müller e Marina La Rosa al GF Vip: «È mio e nessuno lo deve toccare»

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Veronica Peparini è stata ospite di una nuova puntata di Verissimo. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, la coreografa ha parlato del rapporto nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra suo marito Andreas Müller e Marina La Rosa, ammettendo di provare gelosia, ma ribadendo la fiducia nel compagno.

Veronica Peparini ammette la gelosia

Alla domanda della conduttrice, Veronica Peparini ha risposto senza nascondere ciò che prova: «Ne sento gelosia, insomma, è una roba che è mia e nessuno la deve toccare, quindi sì, lo sono».

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Il giudizio su Marina La Rosa

La coreografa si è soffermata anche su Marina La Rosa, già protagonista della prima edizione del Grande Fratello, riconoscendone l’abilità nel vivere le dinamiche del reality: «Come la vedo? Eh come la vedo, Marina La Rosa… Allora, Marina La Rosa la vedo una donna sicuramente intelligente, in gamba e tutto. Sta facendo il suo gioco, è un personaggio che sta bene in quel programma, perché comunque gioca e gioca bene. Spero che Andreas allo stesso tempo si renda conto che, secondo me, lui è uno dei pochi là dentro che ha capito e sta facendo proprio solo il gioco. Lui è vero, quindi mi auguro che invece dentro di sé sappia che quello è un gioco e che giocano tutti quanti».

I messaggi sui social e la fiducia nel marito

Più delle immagini trasmesse dal programma, a pesare su Veronica Peparini sarebbero soprattutto i commenti e i messaggi ricevuti sui social. La coreografa ha spiegato: «Allora, sai cosa mi pesa? Non tanto quello che io vedo. Mi pesa più quello che mi arriva addosso, perché comunque lo sai, no? Funziona così, i social, tutto, ti arrivano mille messaggi, mi scrivono, mi fanno le corna, quindi comunque più quello mi pesa che effettivamente quello che è, perché io mi fido ciecamente della persona che ho accanto e quello che ho costruito con lui, e lo sai bene perché lo sai dall’inizio. Per me è l’uomo della mia vita e mi fido tantissimo di lui, non ho proprio il dubbio. Ringrazio tutti quelli che mi dicono apri gli occhi, apri gli occhi, però ce li ho aperti gli occhi, ecco».

Infine, Veronica Peparini ha voluto ribadire che, a suo giudizio, le dinamiche del reality devono restare circoscritte al programma: «Quindi ti ripeto, il gioco rimane dentro al Grande Fratello».