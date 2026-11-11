GF Vip, Andreas è una furia contro Piera e Roncaccia: parole di fuoco sull'intimità sotto le coperte

Il ballerino non usa mezzi termini e si lascia andare a uno sfogo durissimo, mostrando tutto il suo disinteresse per il rapporto tra i due

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Si accende il confronto nella Casa del Grande Fratello Vip. Al centro dell’episodio, secondo quanto riportato dalla pagina social Il Gossip Italia, ci sono Andreas Muller e Piera Meloni. A innescare la reazione del ballerino sarebbe stata un’osservazione della concorrente sul comportamento degli inquilini, spesso attenti a ciò che accade agli altri.

Piera Meloni ha descritto questa curiosità diffusa usando il termine «portinaie». Un commento che Andreas Muller non ha condiviso, scegliendo di chiarire pubblicamente la propria posizione.

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La replica di Andreas Muller

«A me qua interessa solamente di me stesso. Quello che voi fate in camera da letto, quello che fate in bagno, quello che fate sotto le coperte, di quello che fate non me ne frega un ca**o», ha dichiarato Andreas Muller nel corso dello sfogo.

Parole nette, con cui il ballerino ha voluto sottolineare di non essere interessato alla sfera privata degli altri concorrenti. Il riferimento, secondo la ricostruzione social, riguarderebbe anche Alessandro Roncaccia e il rapporto con Piera Meloni.

Il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia

Nella Casa continuano intanto le conversazioni sulla vicinanza tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Proprio in questo clima, la presa di posizione di Andreas Muller potrebbe alimentare nuove discussioni tra gli inquilini.

Resta da capire se i diretti interessati decideranno di rispondere alle parole del ballerino o se il confronto si fermerà qui.