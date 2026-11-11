GF Vip, Megan Ria e Alessandro Varsi senza freni: il bacio proibito scatena la bufera social

Un momento di intimità nella Casa non passa inosservato: tra commenti pungenti e critiche, il pubblico si divide sui due concorrenti

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La vicinanza tra Megan Ria e Alessandro Varsi continua a far parlare il pubblico del Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore, i due concorrenti si sono lasciati andare a un bacio particolarmente passionale nel giardino della Casa, suscitando commenti e reazioni online.

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Il bacio in giardino che fa discutere

Il rapporto tra Megan Ria e Alessandro Varsi sembra diventare sempre più intenso. L’ultimo episodio raccontato sui social riguarda un bacio con la lingua, avvenuto all’aperto, sotto gli occhi delle telecamere. Un momento di intimità che avrebbe attirato l’attenzione di diversi telespettatori e riacceso il confronto sulla loro frequentazione.

Le critiche degli utenti sui social

Non tutti, però, avrebbero apprezzato la scena. Nel post diffuso da Il Gossip Italia si riferisce che alcuni utenti hanno espresso disappunto per le effusioni della coppia. Tra le reazioni riportate compare il commento «State davvero esagerando». Non mancherebbe, dall’altra parte, chi considera questi gesti una naturale manifestazione della complicità tra i due concorrenti.

Resta da vedere come evolverà il loro rapporto all’interno della Casa e se le critiche provenienti dall’esterno avranno un peso sul modo in cui vivranno questa frequentazione.