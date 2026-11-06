Amici 26, scatta il primo bacio tra due allievi nella Casetta: ecco di chi si tratta

Pubblicità

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi sbocciano i primi sentimenti. Secondo le anticipazioni della puntata in onda domenica 8 novembre, Simone, il cantante biondo del duo Jed, e Benedetta si sarebbero scambiati il loro primo bacio.

Il primo bacio tra Simone e Benedetta

La novità sarebbe emersa durante le registrazioni della puntata. Stando alle indiscrezioni, Maria De Filippi avrebbe parlato del bacio in studio, dopo aver ottenuto dal giovane cantante il permesso di mostrare le immagini al pubblico.

Pubblicità

Pubblicità

Alex si dichiara a Clara, ma lei pensa alla danza

Nella Casetta, intanto, anche Alex ha trovato il coraggio di esprimere il proprio interesse per Clara. La ballerina italo-brasiliana di 19 anni, però, ha spiegato di voler concentrare tutte le energie sul percorso artistico e personale all’interno del talent.

Durante un confronto tra i due allievi, Clara ha chiarito la propria posizione: «Non sto cercando altro, nel senso che magari intendi tu, non sono qui con la testa ancora per queste cose. Sono venuta per la danza, comunque qui mi sta portando a una crescita personale, che è anche conoscere me stessa. Non c’è nessun interesse per nessuno. Mi fa piacere, però è solo che non sono in quel momento… mi piace però che sei qua a parlare con me… Devo pensare a ballare e a curarmi anche…».

Una risposta che, almeno per il momento, non lascia spazio a sviluppi romantici: per Clara la priorità resta la danza, mentre il pubblico attende di scoprire come evolveranno i rapporti tra gli allievi.