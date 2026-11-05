Uomini e Donne, Annamaria svela cosa c'è con Roberto Priolo: Agnese De Pasquale è furiosa

Le foto scattate insieme a Riva del Garda hanno acceso il gossip. L’ex dama racconta come è nata la conoscenza con il cavaliere, ma le sue parole non passano inosservate e alimentano nuove tensioni.

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Nuove indiscrezioni agitano il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne. Alcune foto che ritraggono l’ex cavaliere Roberto Priolo insieme ad Annamaria, anche lei ex protagonista del dating show, hanno alimentato le voci su una possibile frequentazione. A chiarire la natura del loro rapporto è stata proprio la donna, intervenuta nel corso di una puntata di CasaLollo.

Roberto Priolo è noto al pubblico per la travagliata relazione con Agnese De Pasquale. I due avevano lasciato insieme lo studio nella scorsa stagione, arrivando a parlare di matrimonio. La storia, però, si è conclusa: nelle prime puntate della nuova edizione hanno annunciato la separazione, spiegando di aver attraversato diverse crisi durante l’estate a causa di una forte incompatibilità.

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Come è nata la conoscenza tra Roberto e Annamaria

Annamaria ha raccontato di aver conosciuto Roberto Priolo durante alcune serate organizzate dal gruppo degli ex partecipanti al programma. Dopo un primo incontro, l’ex cavaliere le avrebbe chiesto di seguirlo su Instagram e da lì sarebbe iniziato uno scambio di messaggi.

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«Dopo una decina di giorni lui mi ha chiesto l’amicizia su Instagram, quindi ho accettato. Abbiamo iniziato a parlare e, dopo che io ho messo un like a un suo post in montagna, gli ho detto che finalmente lo vedevo sorridente. Abbiamo iniziato a chiacchierare, come due persone che hanno vissuto delle esperienze: discorsi molto maturi».

L’incontro a Riva del Garda e le foto che hanno acceso i sospetti

L’ex dama ha poi spiegato come sia nato l’incontro a Riva del Garda, dove sono state scattate le fotografie finite al centro delle indiscrezioni. Durante una conversazione, Roberto Priolo le aveva proposto un caffè qualora fosse passata da Milano. Annamaria, però, aveva già programmato un soggiorno benessere sul lago di Garda, non lontano da lui.

«Gli ho detto: fammi sapere se sei in zona, ci vediamo. Lui mi ha spiegato che la domenica c’era il compleanno della mamma, ma che, se si fosse liberato, sarebbe passato a mostrarmi Riva del Garda. Ci siamo trovati e mi ha portata al Bastione, il posto più iconico, da dove si vede il panorama migliore. È lì che abbiamo fatto le foto».

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«Per ora è soltanto un’amicizia»

Di fronte alle ipotesi di un nuovo legame sentimentale, Annamaria ha precisato che, almeno per il momento, tra loro non c’è alcuna frequentazione amorosa. «Io credo nelle amicizie e nelle vibrazioni. Per quello che sono riuscita a conoscere, Roberto è una bellissima persona, è stata davvero una bella scoperta».

«Non so se lo rivedrò a breve. Può capitare che ci incontreremo, ma dire che adesso inizieremo una frequentazione, no. Siamo a un livello normale di conoscenza. Anche lui ha ancora tante situazioni in corso e deve smaltire una situazione».

La reazione di Agnese De Pasquale

Le parole di Annamaria non sembrano aver convinto Agnese De Pasquale. L’ex compagna di Roberto Priolo ha reagito duramente, criticando quello che considera un atteggiamento poco sincero nei confronti della visibilità televisiva e dei social. «Quanto mi manda ai matti sto finto buonismo e disinteresse nei confronti della televisione e dei social».

Una presa di posizione che riaccende il confronto tra i protagonisti del Trono Over. Per ora, tuttavia, Annamaria ha escluso che l’incontro con Roberto Priolo rappresenti l’inizio di una relazione sentimentale.