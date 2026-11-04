Matteo Stratoti vuota il sacco su Martina Calabrò: «Mi ha lasciato per tornare a Uomini e Donne»

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Nuove indiscrezioni agitano il pubblico di Uomini e Donne. Matteo Stratoti, ex corteggiatore del programma condotto da Maria De Filippi, ha raccontato a CasaLollo la propria versione del rapporto con Martina Calabrò, tornata nello studio di Canale 5 per conoscere il tronista Giacomo Vacalebre. Una vicenda che intreccia una presunta storia nata lontano dalle telecamere e il secondo capitolo televisivo della giovane romana.

La versione di Matteo Stratoti sulla frequentazione

Secondo quanto riferito da Matteo Stratoti, lui e Martina Calabrò si sarebbero frequentati per diversi mesi, prima di interrompere il rapporto in coincidenza con la decisione della ragazza di tornare nel dating show. «Ci siamo frequentati per mesi. Mi ha detto addio per tornare a Uomini e Donne», ha dichiarato l’ex corteggiatore.

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Il nome di Stratoti era già noto ai telespettatori per il percorso da corteggiatore di Sara Gaudenzi. Le voci su una vicinanza con Martina erano circolate anche sui social, alimentate dalle apparizioni dei due insieme. Il ritorno di lei in studio ha ora riportato quella conoscenza al centro dell’attenzione.

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Martina Calabrò e il precedente percorso con Ciro Solimeno

Per Martina Calabrò non si tratta della prima esperienza a Uomini e Donne. Nella stagione precedente aveva infatti corteggiato Ciro Solimeno, conquistando progressivamente spazio nel suo percorso e arrivando fino alla fase conclusiva. Tra momenti di intesa, confronti e incomprensioni, la giovane era diventata una delle protagoniste del trono.

La sua avventura si era conclusa il 26 maggio 2026, quando Ciro Solimeno aveva scelto Elisa Leonardi. Per Martina era arrivata dunque una delusione sentimentale davanti alle telecamere, dopo un percorso nel quale aveva mostrato interesse e coinvolgimento. L’esperienza, pur senza il lieto fine sperato, l’aveva resa un volto riconoscibile per il pubblico della trasmissione.

Il ritorno in studio per Giacomo Vacalebre

Nella puntata del 3 novembre, Martina Calabrò è tornata in trasmissione su richiesta di Giacomo Vacalebre. Il tronista ha spiegato di essere rimasto colpito da alcuni filmati del suo precedente percorso, nei quali aveva apprezzato soprattutto la spontaneità e il coinvolgimento emotivo della ragazza.

Martina ha accettato di conoscerlo, pur chiarendo che Giacomo non corrisponde al suo abituale ideale estetico. In studio ha anche affermato di non essere fidanzata. Il suo sì apre una nuova possibilità televisiva, ma non dice, da solo, nulla di definitivo su quanto sarebbe accaduto in precedenza con Stratoti.