Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato stasera? Il risultato dei sondaggi

Questa sera, venerdì 23 ottobre, su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip con la dodicesima puntata. Uno dei sette concorrenti in nomination dovrà lasciare definitivamente la Casa, diventando il terzo eliminato di questa edizione. In attesa del verdetto ufficiale, un sondaggio online offre alcune indicazioni sulle preferenze del pubblico.

Sette concorrenti al televoto: le percentuali del sondaggio

Secondo il sondaggio di Forum Free, Marina La Rosa è in testa con il 21,61%, seguita da Guendalina Tavassi (17,58%) e Andreas Muller (17,49%). Più distanziati Jonathan Kashanian (15,29%) e Alessandro Roncaccia (11,81%). In fondo alla classifica figurano Megan Ria (9,52%) e Giacomo Gallani (6,68%).

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Marina La Rosa — 21,61%

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Guendalina Tavassi — 17,58%

Andreas Muller — 17,49%

Jonathan Kashanian — 15,29%

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Alessandro Roncaccia — 11,81%

Megan Ria — 9,52%

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Giacomo Gallani — 6,68%

Giacomo Gallani e Megan Ria i più esposti

Se le preferenze espresse nel sondaggio fossero confermate al televoto, Giacomo Gallani sarebbe il concorrente maggiormente a rischio eliminazione. Anche Megan Ria appare in una posizione delicata. Per entrambi potrebbe pesare la minore visibilità avuta nelle prime settimane di permanenza nella Casa, ma l’esito resta aperto fino alla chiusura delle votazioni.

Nella puntata di lunedì Jonathan Kashanian era risultato il meno votato, finendo a rischio eliminazione. Un successivo televoto flash aveva messo nella stessa situazione anche Giacomo Gallani. A loro si sono aggiunti gli altri cinque concorrenti nominati dai coinquilini.

Le nomination: tensioni e accuse nella Casa

Le ultime nomination hanno fatto emergere fratture tra i concorrenti. Andreas Muller ha indicato Alessandro Varsi, giudicandolo incoerente in alcune circostanze, mentre Giulia Provvedi ha nominato Valeria Marini, accusandola di non essere autentica. Piera Meloni ha scelto Andreas Muller, criticando le sue parole sul gruppo dei giovani.

Marina La Rosa ha votato Alessandro Roncaccia, ritenuto un punto di riferimento del gruppo dei più giovani. Alessandro Varsi ha nominato Guendalina Tavassi, che considera poco limpida. Valeria Marini ha ricambiato la nomination di Giulia Provvedi dopo le loro discussioni.

Giancarlo Danto ha fatto il nome di Carmen Di Pietro, mentre Alex Belli ha nominato Alessandro Roncaccia, sostenendo che non mostri abbastanza il proprio carattere. Federica Morello ha scelto Marina La Rosa, con la quale permangono tensioni nonostante un tentativo di avvicinamento.

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Nomination incrociate tra Guendalina Tavassi e Megan Ria: la prima ha accusato la seconda di non ascoltare gli altri, mentre Megan Ria ha rimproverato a Guendalina Tavassi di essere troppo critica. Alessandro Roncaccia ha votato Andreas Muller e Carmen Di Pietro ha indicato Megan Ria, dichiarando di apprezzarla maggiormente come artista che come concorrente.

Le scelte di Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani

Separati dal resto del gruppo, anche i due concorrenti già a rischio hanno espresso la loro preferenza. Jonathan Kashanian ha nominato Marina La Rosa, spiegando: «Mi rende un po’ l’atmosfera pesante». Giacomo Gallani ha invece votato Guendalina Tavassi, che a suo giudizio sarebbe poco sincera.

Il verdetto nella puntata di stasera

Il sondaggio suggerisce dunque una sfida soprattutto tra Giacomo Gallani e Megan Ria, ma soltanto il televoto ufficiale stabilirà chi dovrà abbandonare il Grande Fratello Vip. Il nome del terzo eliminato sarà annunciato durante la diretta di questa sera su Canale 5.