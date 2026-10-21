Grande Fratello, Perla Vatiero rivela: «Mi sono fidanzata». Chi è il nuovo amore dopo Mirko Brunetti?

Perla Vatiero è di nuovo fidanzata. L’ex protagonista di Temptation Island e vincitrice del Grande Fratello ha annunciato di aver ritrovato l’amore nel corso di un’intervista rilasciata a That’s Fab, la cui versione integrale sarà disponibile giovedì 22 ottobre.

Una rivelazione che ha acceso la curiosità dei fan, soprattutto di quanti hanno seguito negli anni la sua tormentata relazione con Mirko Brunetti. Al momento l’identità del nuovo fidanzato resta sconosciuta. Non è escluso che Perla possa svelare qualche dettaglio in più nell’intervista completa, anche se non ci sono conferme in tal senso.

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Dall’addio a Mirko Brunetti al nuovo amore

L’annuncio segna un nuovo capitolo nella vita sentimentale della giovane influencer campana, che negli ultimi anni ha vissuto sotto i riflettori una delle storie d’amore più seguite dal pubblico televisivo. La relazione con Mirko Brunetti, durata circa cinque anni, era entrata in crisi durante Temptation Island nel 2023. I due si erano poi ritrovati nella Casa del Grande Fratello, facendo sognare i sostenitori della coppia, ribattezzata sui social «Perletti».

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Dopo un tentativo di riconciliazione, la loro storia si era conclusa. Da allora Perla aveva preferito concentrarsi su sé stessa, sul lavoro e sulla propria serenità, mantenendo il riserbo sulla vita privata.

L’intervista a Fanpage dello scorso agosto

Nell’intervista rilasciata a Fanpage lo scorso agosto, Perla Vatiero aveva raccontato il percorso affrontato dopo la separazione da Mirko Brunetti, parlando anche di un lungo periodo senza relazioni e della volontà di ritrovare il proprio equilibrio. Aveva spiegato di sentirsi nuovamente pronta a conoscere qualcuno. Alla luce dell’annuncio a That’s Fab, quella apertura verso una nuova frequentazione sembra essersi trasformata in una relazione sentimentale.

Mirko Brunetti e le voci su Cady Gueye

Nella stessa intervista, Perla aveva parlato del rapporto ormai concluso con Mirko Brunetti e aveva chiarito che Cady Gueye era soltanto un amico, smentendo le indiscrezioni su un presunto flirt.

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Il racconto di agosto restituisce l’immagine di una persona intenzionata a guardare avanti, dopo una relazione vissuta a lungo sotto l’attenzione del pubblico.

Chi è il nuovo fidanzato? Attesa per il 22 ottobre

L’attenzione si sposta ora sull’intervista integrale di That’s Fab, attesa sui social per giovedì 22 ottobre. Perla rivelerà chi è il ragazzo che le ha fatto battere nuovamente il cuore? Oppure sceglierà di proteggere questa relazione, continuando a tenerla lontana dai riflettori?

Per il momento non ci sono elementi per rispondere. Una cosa, però, emerge dall’annuncio: Perla Vatiero ha deciso di concedere una nuova possibilità all’amore.