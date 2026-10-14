Grande Fratello Vip, Valeria Marini sgancia la bomba su Piera Meloni: «Ma tu lo sai che…»

Un’indiscrezione destinata ad alimentare discussioni tra gli appassionati del Grande Fratello Vip. Protagonista è Valeria Marini, che durante una conversazione con Alex Belli avrebbe avanzato un’ipotesi sorprendente su Piera Meloni.

La showgirl “stellare” si sarebbe lasciata sfuggire una frase che non è passata inosservata: «Ma tu sai che mi sa che Piera Meloni è parente di uno degli autori?».

Di fronte alle parole di Valeria Marini, Alex Belli avrebbe preferito cambiare argomento, evitando di approfondire la questione. Il filmato della conversazione ha iniziato a circolare sui social, alimentando interrogativi sulla presunta parentela tra Piera Meloni e uno degli autori del programma.

Al momento, non ci sono conferme sull’indiscrezione avanzata dalla showgirl. Si tratta dunque di una semplice supposizione, che non dimostra né l’esistenza di legami familiari né eventuali favoritismi all’interno del reality. La vicenda, tuttavia, potrebbe continuare a far discutere il pubblico del Grande Fratello Vip, in attesa di eventuali chiarimenti da parte dei diretti interessati.