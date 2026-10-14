GF Vip, Federica Morello e Giulio Fratini: lui aveva già lasciato Antonella Fiordelisi, spunta il retroscena

La polemica che coinvolge Federica Morello, Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo settimane di indiscrezioni e frecciatine social, Gabriele Parpiglia è intervenuto con una ricostruzione pubblicata nella sua newsletter, prendendo le difese della concorrente del Grande Fratello Vip e contestando la lettura della vicenda emersa online. Al centro della discussione ci sono il rapporto tra le due donne e la frequentazione di Morello con l’imprenditore fiorentino, ex compagno di Fiordelisi.

Dalle indiscrezioni alle chat WhatsApp

Il caso è esploso a settembre, quando Guendalina Tavassi, parlando con Marina La Rosa all’interno del reality, ha riferito un’indiscrezione secondo cui Morello avrebbe frequentato i fidanzati delle proprie amiche. Pur senza nomi espliciti, il riferimento è stato ricondotto ad Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. Federica ha successivamente riconosciuto che alcune vecchie frecciatine social di Antonella erano rivolte a lei, ma ha ridimensionato il loro legame: a suo dire, non sarebbero mai state vere amiche. Ha inoltre raccontato di aver dormito una sola notte a casa di Fiordelisi per aiutarla in vista di uno shooting fotografico.

Il 10 ottobre Antonella ha replicato pubblicando su X screenshot di presunte chat WhatsApp, che, secondo la sua interpretazione, testimonierebbero un rapporto amichevole e indicherebbero una ragione diversa per quel pernottamento: Morello non avrebbe trovato una camera d’albergo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La ricostruzione di Parpiglia

Il punto centrale dell’intervento di Parpiglia riguarda però la cronologia della relazione sentimentale. Secondo il giornalista, Fratini avrebbe già lasciato Fiordelisi prima di iniziare a frequentare Morello e la rottura non sarebbe stata provocata da un’altra donna, bensì dall’esaurimento del rapporto. In questa prospettiva, parlare di un fidanzato “rubato” sarebbe improprio.

Anche il rapporto tra Federica e Antonella, sempre secondo questa ricostruzione, sarebbe stato quello di semplici conoscenti. Si tratta tuttavia di versioni e dichiarazioni attribuite ai protagonisti e al giornalista, non di circostanze accertate in modo indipendente.

Per ora la vicenda continua soprattutto sui social. Ilary Blasi non sembra intenzionata a farne un tema centrale delle puntate del Grande Fratello Vip, mentre Federica Morello non ha parlato apertamente di Giulio Fratini, limitandosi a riferire di frequentare un “imprenditore di Firenze”.

La ricostruzione di Parpiglia aggiunge un elemento al confronto, ma le differenti versioni delle protagoniste lasciano ancora spazio al dibattito.