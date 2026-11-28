Pubblicità

A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, un curioso retroscena riporta al centro dell’attenzione Federica Morello e Giancarlo Danto. Come riferisce IsaeChia, i due concorrenti erano già entrati in contatto sui social prima di condividere l’esperienza nella Casa di Cinecittà, almeno attraverso un commento lasciato dal ragazzo su TikTok.

Federica tra le favorite per la vittoria

Lunedì 30 novembre, su Canale 5, Ilary Blasi condurrà l’ultimo appuntamento del reality, durante il quale sarà proclamato il vincitore. Tra i concorrenti che potrebbero aggiudicarsi il montepremi c’è proprio Federica Morello, riuscita nel corso delle settimane a conquistare una parte consistente del pubblico. A testimoniare il sostegno dei telespettatori sono stati i diversi televoti superati e le manifestazioni di affetto ricevute durante le puntate.

Pubblicità

Pubblicità

Il commento di Giancarlo prima del Gf Vip

A incuriosire i fan è un vecchio filmato pubblicato da Federica Morello su TikTok. Nel video, la concorrente raccontava con ironia di essere rimasta delusa da un ragazzo nato nel 2004 che, anziché ricambiare il suo interesse, l’aveva chiamata «signora».

Tra le risposte al filmato è riemersa quella di Giancarlo Danto, che aveva commentato: «Sono 2003, troppo grande?». Una battuta che sembrava suggerire un interesse nei confronti della ragazza già prima della loro partecipazione al reality.

Il messaggio, tuttavia, non dimostra che tra i due ci fosse una frequentazione precedente al programma. A rendere curioso l’episodio è il fatto che entrambi si siano poi ritrovati nella stessa edizione del Gf Vip.