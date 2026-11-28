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A poche ore dalla fase decisiva del Grande Fratello Vip, nella Casa si torna a parlare dei pronostici sulla vittoria. A svelare un curioso retroscena è stata Guendalina Tavassi, che durante una conversazione in giardino con Alessandro Roncaccia ha raccontato di aver giocato una schedina prima di partecipare al reality, puntando sul successo di Andreas Müller.

La confessione di Guendalina e il retroscena di Roncaccia

La rivelazione ha spinto Alessandro Roncaccia a raccontare di aver consultato a sua volta le quote prima dell’ingresso nella Casa. Secondo il suo ricordo, proprio Guendalina Tavassi figurava come favorita. Alla conversazione si è aggiunto Andreas Müller, indicando anche Alex Belli tra i possibili vincitori della vigilia.

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GF Vip, le quote a due giorni dalla finale

Con il passare delle settimane, i pronostici sono cambiati. Secondo le quotazioni riportate da Il Secolo XIX il 28 novembre, Federica Morello precede Andreas Müller nelle valutazioni di tre operatori.

Federica Morello è quotata a 2,00 da Sisal, a 1,55 da Betsson e a 1,85 da BetFlag. Alle sue spalle figura Andreas Müller, rispettivamente a 3,00, 3,50 e 2,50.

Alessandro Roncaccia è dato a 9,00 da Sisal, a 6,00 da Betsson e a 11,00 da BetFlag, mentre Marina La Rosa si attesta rispettivamente a 9,00, 12,00 e 11,00. Per Giulia Provvedi le quote sono di 6,00, 16,00 e 13,00.

Guendalina Tavassi, indicata da Roncaccia come favorita della vigilia, è invece quotata a 20,00 da Sisal e a 16,00 sia da Betsson sia da BetFlag.

Il verdetto del televoto

La finale è in programma lunedì 30 novembre su Canale 5. Andreas Müller e Alessandro Roncaccia si contenderanno l’ultimo posto disponibile per raggiungere le quattro finaliste già qualificate. Le quote, soggette a variazioni, non rappresentano il risultato del televoto: sarà il pubblico a decretare il vincitore. Resta da capire se il pronostico iniziale di Guendalina Tavassi si rivelerà azzeccato.