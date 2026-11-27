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GF Vip, Andreas Muller sbotta in confessionale contro Federica Morello: «Basta fare la vittima»
A pochi giorni dalla finale, il ballerino mette in discussione la versione della gieffina sul suo isolamento all’interno della Casa
Si accende nuovamente lo scontro tra Andreas Muller e Federica Morello al Grande Fratello Vip. A pochi giorni dalla finale, il ballerino è tornato a parlare della coinquilina in confessionale, mettendo in discussione il suo racconto sulle difficoltà vissute all’interno della Casa.
Lo sfogo di Andreas in confessionale
«Basta fare la vittima. Non è mai stata esclusa, ma si è autoesclusa», ha dichiarato Andreas Muller. Il concorrente ha espresso una posizione diametralmente opposta a quella di Federica Morello, che in più occasioni ha raccontato di essersi sentita isolata dal resto del gruppo.
Per il ballerino, dunque, la distanza tra la gieffina e gli altri inquilini sarebbe riconducibile al comportamento della stessa concorrente e non a una volontà collettiva di emarginarla.
Le accuse sulla strategia di Federica
Nel mirino di Muller anche il rapporto tra la concorrente e il pubblico. Secondo il ballerino, Federica avrebbe intuito che la sua condizione di isolamento stava suscitando la solidarietà dei telespettatori e avrebbe insistito su questa dinamica, anziché provare a recuperare i rapporti con gli altri concorrenti.
Si tratta della lettura personale di Andreas, che attribuisce alla coinquilina una strategia di gioco, in contrasto con quanto raccontato dalla stessa gieffina.
La tensione cresce verso la finale
Il nuovo affondo evidenzia quanto siano distanti le posizioni dei due concorrenti proprio nelle battute conclusive del reality. Resta da capire se le parole del ballerino riusciranno a modificare la percezione del pubblico o se i telespettatori continueranno a sostenere Federica.
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