Pubblicità

A distanza di pochi giorni dalle rivelazioni affidate alla sua newsletter, Gabriele Parpiglia torna sulla presunta separazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ospite de Il Colibrì - Spazio di Libertà, programma condotto da Giovanni Terzi su RTV San Marino, il giornalista ha ribadito quanto anticipato nei giorni scorsi.

La decisione sarebbe stata di Giulia

«Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, coppia nata dal Grande Fratello, si sono ufficialmente lasciati». Parpiglia ha quindi attribuito all’influencer la scelta di mettere fine alla relazione, tornando anche sul fatto che i due continuino a seguirsi sui social.

Pubblicità

Pubblicità

«Sono dei genitori che hanno in comune chiaramente un figlio, quindi è giusto così, però non lo comunicano», ha spiegato il giornalista.

Il messaggio di Parpiglia ai fan dei Prelemi

Nel corso dell’intervento, il giornalista ha affrontato anche il tema delle aspettative dei sostenitori della coppia, nata sotto i riflettori del reality e seguita negli anni da una vasta comunità di fan.

«È una storia che era nata all’interno del Grande Fratello ed è finita oggi e noi possiamo confermarlo», ha aggiunto, sottolineando che ci sono fanbase «alcune tossiche, altre invece sane, che meritano di sapere le notizie quando seguono i loro beniamini».