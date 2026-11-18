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La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe non essere arrivata al capolinea. Dopo settimane di indiscrezioni su una possibile separazione, il 17 novembre a La Volta Buona, il programma di Caterina Balivo, è emerso un nuovo elemento: secondo il giornalista Valerio Palmieri, i due starebbero attraversando una fase di riflessione, dedicando entrambi del tempo al figlio. Non una conferma di ritorno di fiamma, dunque, ma nemmeno l’annuncio di una rottura definitiva.

La rivelazione di Valerio Palmieri in televisione

Intervenuto in collegamento nella trasmissione di Rai 1, Valerio Palmieri ha descritto la situazione con queste parole: «Trascorrono del tempo ciascuno col figlio perché c’è una fase di riflessione». Una ricostruzione che suggerisce una distanza nella vita quotidiana, senza escludere che i due possano ritrovare un equilibrio.

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Le prime indiscrezioni: la convivenza interrotta

Le voci di crisi erano diventate insistenti già alla fine di settembre. Il settimanale Chi aveva raccontato che i due non avrebbero più vissuto sotto lo stesso tetto. Alcune fotografie li ritraevano insieme al piccolo Kian durante una passeggiata a Milano, seguita da un saluto affettuoso e da percorsi separati. Immagini che avevano alimentato le interpretazioni dei fan, senza però dimostrare una separazione sentimentale. Successivamente sono circolate anche ipotesi di una rottura definitiva, mai confermate dai protagonisti.

Giulia Salemi a Vanity Fair: «Ho imparato a bastarmi da sola»

A riaccendere il dibattito è stata l’intervista di Giulia Salemi a Vanity Fair, pubblicata il 15 novembre. La conduttrice ha parlato di maturità, fragilità, psicoterapia e di un nuovo modo di vivere l’esposizione pubblica. Una frase, in particolare, ha colpito i lettori: «Ho imparato a bastarmi da sola».

Parole che alcuni hanno letto come un riferimento alla situazione con Pierpaolo Pretelli, ma nell’intervista Giulia Salemi non ha annunciato alcuna separazione né ha attribuito quella riflessione alla relazione. Ha invece raccontato di voler scegliere con maggiore attenzione cosa condividere, allontanandosi dall’idea di una felicità perfetta da mostrare continuamente sui social.

Dal Grande Fratello Vip alla nascita di Kian

La loro storia è nata nella Casa del Grande Fratello Vip, dove i due si sono conosciuti nel 2020. Fuori dal reality, la relazione si è consolidata fino alla nascita di Kian, nel gennaio 2025. La coppia, ribattezzata dai sostenitori “Prelemi”, ha sempre attirato una forte attenzione mediatica, pur scegliendo di proteggere il figlio dall’esposizione sui social.

Il futuro dei Prelemi resta aperto

L’indiscrezione raccontata a La Volta Buona cambia quindi la prospettiva rispetto alle voci più drastiche delle scorse settimane: al centro ci sarebbe una pausa per riflettere, non necessariamente un addio. Ma la differenza tra speranza dei fan e realtà dei fatti resta fondamentale. Finché non saranno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a chiarire la situazione, il futuro della loro relazione rimarrà una questione privata, sulla quale non esistono certezze pubbliche.