Giulia Salemi si confessa: «Ho imparato a bastarmi da sola». Le parole sulla maternità e la vita privata

Un percorso di crescita personale, le delusioni del passato e la scelta di proteggere il piccolo Kian dai riflettori e dai pericoli del web

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Giulia Salemi racconta una fase nuova della sua vita, segnata da maggiore consapevolezza e dal desiderio di proteggere la propria sfera privata. In un’intervista a Vanity Fair, la conduttrice e influencer parla di psicoterapia, amicizie, maternità e lavoro. Le sue parole arrivano mentre circolano indiscrezioni su una presunta crisi con il compagno Pierpaolo Pretelli, che però non trovano conferma nelle dichiarazioni riportate.

«Sono fragile»: il volto meno conosciuto di Giulia Salemi

Dietro l’immagine pubblica di donna determinata, Giulia Salemi riconosce una sensibilità che spesso ha tenuto nascosta: “Voglio farmi sempre vedere forte, in gamba, prestante. In realtà c’è un lato tutto mio”. E aggiunge: “Mi faccio vedere estremamente esuberante, ma in realtà sono molto introspettiva e anche malinconica”.

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Anche le amicizie sono diventate più selettive dopo alcune delusioni. “Ho pochissimi amici e mi bastano”, spiega, sottolineando di aver smesso di cercare continuamente l’approvazione degli altri.

La psicoterapia e la conquista dell’indipendenza emotiva

Un ruolo importante nel suo percorso lo ha avuto la psicoterapia. “Vado in terapia e ovviamente mi aiuta molto a chiacchierare e confrontarmi”, racconta. La crescita, per Salemi, passa anche dall’accettazione degli errori e dalla capacità di mettersi in discussione.

“Ora so perfettamente chi sono, so che tipo di persone voglio nella mia vita”, afferma. E sintetizza la sua nuova consapevolezza con una frase: “Ho imparato a bastarmi da sola”.

Il podcast e il desiderio di una televisione diversa

Sul piano professionale, Giulia Salemi rivendica il percorso costruito con il podcast Non lo faccio x moda, un progetto che le ha permesso di mostrare un lato più serio e preparato rispetto ai ruoli ricoperti in passato nei reality e in televisione.

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“Grazie al podcast, si è visto il mio lato più serio”, osserva, ricordando tra gli ospiti Federica Pellegrini, Selvaggia Lucarelli, Marco Giallini e Mia Ceran. Un lavoro che, spiega, segue personalmente con grande attenzione ai dettagli.

Il figlio Kian e la scelta di proteggerlo dai social

La nuova attenzione alla privacy riguarda soprattutto Kian, il figlio avuto con Pierpaolo Pretelli. Salemi ha scelto di non esporlo sui social: “Volevo proteggere il mio bambino dai pericoli del web”. E chiarisce che, quando sarà più grande, sarà lui a decidere se mostrarsi pubblicamente.

La conduttrice prende le distanze anche dall’immagine di perfezione spesso proposta online: “Non voglio far parte di questa narrazione finta, ma allo stesso tempo non mi va di condividere ogni aspetto della mia vita”.

Il rapporto ritrovato con mamma Fariba

Tra gli affetti più importanti c’è la madre Fariba. Dopo le incomprensioni del passato, il loro rapporto è oggi più sereno. “Mi ha trasmesso tanta determinazione”, racconta Giulia Salemi, sottolineando quanto la nonna sia presente nella vita del piccolo Kian: “È veramente una nonna con la N maiuscola”.