GF Vip, eliminato del 16 novembre: chi rischia tra Andreas, Federica, Megan e Varsi? Il risultato dei sondaggi

Pubblicità

Si avvicina una nuova eliminazione al Grande Fratello Vip. Venerdì scorso Ilary Blasi ha aperto un televoto che si chiuderà questa sera: nella diciottesima puntata del reality di Canale 5, uno tra Andreas Muller, Federica Morello, Megan Ria e Alessandro Varsi dovrà lasciare definitivamente la Casa, a un passo dalla finale.

Attualmente i concorrenti rimasti sono dieci. Dopo il verdetto di stasera scenderanno a nove. In attesa del risultato ufficiale, i sondaggi online offrono un’indicazione sulle preferenze del pubblico, senza però anticipare con certezza l’esito del televoto.

Pubblicità

Pubblicità

Sondaggi GF Vip: tutte le percentuali

Secondo il sondaggio di Forum Free, Andreas Muller è in testa con il 44,08% delle preferenze, seguito da Federica Morello al 41,75%. Molto più distanti Alessandro Varsi, fermo al 9,33%, e Megan Ria, ultima con il 4,83%.

Megan Ria e Alessandro Varsi a rischio eliminazione

Se le preferenze espresse nel sondaggio fossero confermate dal televoto, Andreas Muller e Federica Morello apparirebbero al sicuro. La sfida per evitare l’eliminazione riguarderebbe soprattutto Megan Ria e Alessandro Varsi, che nei giorni scorsi si sono avvicinati fino a scambiarsi qualche bacio.

Alessandro ha mostrato in più occasioni il suo lato ironico e divertente, pur restando ai margini di diverse dinamiche dell’edizione. Megan, entrata nella Casa tra aspettative e gossip, si è fatta notare anche per le sue capacità di ballerina, già conosciute dal pubblico di Amici di Maria De Filippi e per il suo lavoro con Elodie.

Come sono nate le ultime nomination

Venerdì scorso, subito dopo essere stata eletta terza finalista, Giulia Provvedi ha dovuto indicare un concorrente da mandare direttamente al televoto eliminatorio. La scelta è ricaduta su Federica Morello, con la quale non aveva costruito un rapporto profondo e della quale non aveva apprezzato alcune frasi pronunciate durante la serata.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Sono poi arrivate le nomination palesi nella mystery room. Giulia Provvedi ha votato Valeria Marini, criticandone alcune reazioni nella Casa. Megan Ria ha nominato Andreas Muller, accusandolo di aver usato contro di lei un errore legato allo scongelamento di una quantità eccessiva di carne. Guendalina Tavassi ha scelto Alessandro Varsi, spiegando che la sua era una decisione strategica.

Valeria Marini ha nominato Andreas Muller per non indicare uno dei concorrenti più giovani. Anche Alessandro Roncaccia ha votato Muller, precisando che avrebbe preferito nominare Federica Morello, già al televoto.

Andreas Muller ha fatto il nome di Megan Ria, ritenendo poco genuini alcuni suoi comportamenti. Piera Meloni ha scelto Andreas per esclusione, non volendo nominare i propri amici; lo stesso ha fatto Alessandro Varsi. Marina La Rosa ha votato Varsi, mentre Federica Morello ha nominato Megan Ria, collegando la scelta alla precedente uscita di Danto.

Il verdetto nella puntata di stasera

Il sondaggio fotografa quindi un vantaggio netto di Andreas Muller e Federica Morello, con Megan Ria nella posizione più delicata. Soltanto la chiusura del televoto e l’annuncio in diretta di Ilary Blasi stabiliranno chi dovrà abbandonare il Grande Fratello Vip.