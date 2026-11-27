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Nervi tesi nella Casa del Grande Fratello Vip a pochi giorni dalla conclusione del reality. A movimentare la convivenza è stato uno scambio di dispetti tra Andreas Muller e Giulia Provvedi, culminato in una sfuriata del ballerino, che è arrivato a invocare la propria squalifica dal programma. La regia è intervenuta interrompendo l’audio del concorrente.

Lo scherzo che ha fatto esplodere la lite

A dare il via alle provocazioni era stato proprio il vincitore di Amici, che aveva nascosto alcuni oggetti appartenenti a Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Giulia aveva replicato svuotando l’armadio del ballerino e gettando a terra i suoi vestiti. Andreas aveva risposto riservandole lo stesso trattamento.

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La situazione è precipitata quando la Provvedi ha versato dell’olio d’oliva nell’armadio del coinquilino. A quel punto Muller ha perso la pazienza: «Il gioco per me finisce, perché questo è troppo. Il mio armadio deve tornare esattamente come l’ho lasciato. Non spetterà a me mettere in ordine». Guendalina, invece, ha precisato di non aver partecipato all’ultimo dispetto, chiedendo la restituzione della sua sigaretta elettronica.

La richiesta di squalifica e l’intervento della regia

Dopo il confronto con Giulia, Andreas Muller si è spostato in giardino, dove ha manifestato l’intenzione di farsi espellere dal reality: «Con microfono o senza? Come la volete la mia squalifica?». La regia ha interrotto l’audio e successivamente cambiato inquadratura. Non è quindi possibile stabilire cosa abbia detto il ballerino subito dopo, né conoscere con certezza le motivazioni dell’intervento.

Le scuse di Giulia e la pace ritrovata

A riportare la calma è stata la stessa Giulia Provvedi, che ha raggiunto Andreas in cucina per chiedergli perdono: «Scusami tanto Andre, non volevo. Giuro che non pensavo che tutto questo ti facesse arrabbiare così tanto». La concorrente ha poi promesso di non ripetere lo scherzo.

Dopo aver ritrovato la serenità, Muller ha accettato le scuse e l’abbraccio dell’amica: «Scuse accettate visto che sono vere. Però se lo fai un’altra volta non ti parlo più, perché sono molto disturbato».

L’episodio si è dunque concluso con una riconciliazione e il ballerino è rimasto in gioco.