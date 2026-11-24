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La corsa verso la finale del Grande Fratello Vip 9 si restringe. La semifinale di lunedì 23 novembre ha sancito l’eliminazione di Piera Meloni e Alessandro Varsi, entrambi protagonisti di relazioni sentimentali nate nella Casa. A catturare l’attenzione sono state anche le loro prime dichiarazioni dopo l’uscita dal reality.

Federica Morello ha conquistato un posto in finale, raggiungendo Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Il quinto finalista sarà invece decretato dal televoto tra Andreas Muller e Alessandro Roncaccia, che si chiuderà all’inizio della prossima puntata.

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Piera Meloni e il messaggio ad Alessandro Roncaccia

Durante la permanenza nella Casa, Piera Meloni aveva interrotto in diretta la relazione con il fidanzato per poi avvicinarsi ad Alessandro Roncaccia. Dopo l’eliminazione, tuttavia, la concorrente ha preferito soffermarsi sul bilancio della sua avventura televisiva, senza dedicare un riferimento esplicito alla storia d’amore nelle prime dichiarazioni.

«Sono emozionatissima, devo scaricare un po’ di tensione, sono stati due mesi meravigliosi e pieni di emozioni, alti e anche tanti bassi ma sicuramente mi porterò un ricordo stupendo di questa esperienza e soprattutto mi porterò fuori tante persone e questa per me è la mia vittoria del Grande Fratello».

Nel successivo collegamento dallo studio con Alessandro Roncaccia, non è mancato un piccolo lapsus: l’ex concorrente ha inizialmente parlato di un incontro imminente, salvo poi correggersi, augurandogli di proseguire il più a lungo possibile nel reality.

«Tieni duro, io faccio il tifo per te, ci vediamo tra pochissimo… voglio vederti il più lontano possibile però, amore».

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Alessandro Varsi, le prime parole senza riferimenti a Megan Ria

Anche Alessandro Varsi ha dovuto rinunciare alla possibilità di conquistare un posto in finale. L’ex gieffino, che nella Casa aveva iniziato una relazione con Megan Ria, ha commentato l’eliminazione concentrandosi sull’esperienza personale, senza menzionare la ragazza nelle dichiarazioni a caldo.

«Ragazzi sono stato eliminato purtroppo, a un passo dalla finale, però sempre felici e contenti, bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno e mai quello mezzo vuoto».