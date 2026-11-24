Durante la semifinale del reality, una clip su Federica Morello riaccende le tensioni e scatena un acceso botta e risposta in studio

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Scintille nello studio del Grande Fratello Vip durante la semifinale di lunedì 23 novembre. Giancarlo Danto e Megan Ria sono tornati a scontrarsi nel corso della diretta, riaccendendo le tensioni nate nella Casa. A far discutere è stato il legame sentimentale tra la ballerina e Alessandro Varsi, messo in dubbio dall’ex concorrente.

GF Vip, il confronto sulla gelosia di Megan

A innescare la discussione è stata una clip che ha mostrato Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia scambiarsi sguardi mentre osservavano Federica Morello. Le immagini hanno suscitato la reazione di Megan, che ha manifestato alcune perplessità sull’atteggiamento di Federica nei confronti del ragazzo.

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La Morello ha replicato ipotizzando che la ballerina potesse servirsi dell’episodio come pretesto per prendere le distanze da Varsi. Quest’ultimo ha invece ribadito la volontà di approfondire la conoscenza con Megan anche fuori dal reality.

Giancarlo Danto attacca Megan Ria

Nel confronto si è inserito Giancarlo Danto, che ha contestato la sincerità della relazione, attribuendo alla ballerina una strategia di gioco. «Questa coppia è nata come una barzelletta che ti sei inventata per durare di più e non sei durata», ha affermato l’ex concorrente.

Danto ha poi preso le difese di Federica, sostenendo che si fosse comportata in maniera rispettosa. Megan, infastidita dalle accuse, lo ha invitato a tacere. Ne è scaturito un acceso botta e risposta.

Le tensioni nate nella Casa

Tra i due ex gieffini i rapporti si erano già incrinati dopo la puntata del 9 novembre, quando Megan aveva nominato Giancarlo. Una scelta che Danto aveva interpretato come il mancato rispetto di un accordo tra concorrenti, mentre la ballerina aveva rivendicato la sincerità della propria decisione.

La discussione in studio ha così riportato alla luce le vecchie divergenze. Resta da capire come evolverà il rapporto tra Megan e Alessandro lontano dalle telecamere.