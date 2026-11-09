GF Vip, Carlotta Cocina senza freni contro Varsi e Megan: «La loro storia è tutta finta»

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Carlotta Cocina contesta la relazione tra Alessandro Varsi e Megan Ria nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il loro bacio, l’ex fidanzata di Varsi sostiene che la coppia sia legata dalle dinamiche del gioco.

Il bacio e il primo commento di Carlotta

Il crescente feeling tra Alessandro Varsi e Megan Ria era culminato in un bacio che aveva diviso il pubblico. In quell’occasione Carlotta Cocina aveva già commentato il video con una frase al vetriolo: «Immagina qualcuno che mangia oro e finisce per fingere di mangiare m*rda».

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Ora l’ex fidanzata è tornata sull’argomento con un intervento più articolato, nel quale sostiene che l’avvicinamento tra i due sarebbe legato alle dinamiche del gioco, piuttosto che a un sentimento autentico.

I dubbi di Giacomo Gallani

A sollevare perplessità era stato anche Giacomo Gallani, ex coinquilino che nella Casa si era avvicinato alla ballerina. Secondo il suo racconto, entrambi gli avrebbero in passato confidato di non provare attrazione reciproca. Gallani ha riferito che Megan non considerava Varsi il proprio tipo e che Alessandro avrebbe espresso preferenze sentimentali differenti.

«Megan mi ha sempre detto che Varsi non era il suo tipo perché era troppo etero basic», ha dichiarato Gallani, collegando poi il cambiamento di atteggiamento alla nomination della concorrente.

La replica di Carlotta e le accuse alla coppia

Nel nuovo sfogo, Carlotta Cocina respinge anzitutto le accuse di razzismo che, a suo dire, le sarebbero state rivolte dopo il precedente commento. Precisa che la sua critica non riguardava il colore della pelle di Megan Ria, ma il comportamento dei protagonisti. Poi affonda il colpo sulla relazione: «La storia tra di loro è strafinta e si vede, è palese!».

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Cocina sostiene inoltre che Megan avrebbe frequentato in precedenza uno dei migliori amici di Alessandro Varsi, circostanza che non risulta verificata in modo indipendente e che viene riportata esclusivamente come sua dichiarazione. L’ex concorrente afferma anche che Varsi le avrebbe ripetuto in passato di non essere attratto dalle ragazze nere: un’affermazione attribuita a Carlotta, sulla quale non è disponibile una replica del diretto interessato.

La presunta strategia per la finale

A sostegno della propria tesi, Carlotta ripercorre alcuni episodi avvenuti nella Casa. Ricorda che, secondo la sua ricostruzione, Megan non avrebbe mostrato interesse per Alessandro per circa due mesi, che lui avrebbe scelto Federica Morello per la rosa e che la ballerina non lo avrebbe salvato durante una catena di salvataggio.

«Adesso per salvarsi entrambi, perché sennò non vanno in finale, fanno la finta coppia da disperati», è la conclusione di Cocina, che definisce entrambi «pessimi».