GF Vip, Giacomo Gallani smaschera Megan Ria e Alessandro Varsi: «Stanno insieme per convenienza»

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Anche dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip, Giacomo Gallani torna al centro delle discussioni. Il modello ha commentato sui social il recente avvicinamento tra Alessandro Varsi e Megan Ria, che negli ultimi giorni si sono scambiati alcuni baci. Un’intesa che non sembra aver convinto l’ex concorrente, inizialmente interessato alla ballerina, dalla quale aveva ricevuto un rifiuto.

L’aereo dei fan e la battuta di Guendalina Tavassi

A riaccendere le polemiche è stato un aereo che ha sorvolato il giardino della Casa con il messaggio: “Jack hai già vinto, noi fan”. Tra i concorrenti la dedica non ha suscitato particolare entusiasmo. Guendalina Tavassi ha ironizzato: “Ma è stato due giorni, che ha vinto?”.

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Gallani ha ringraziato i sostenitori e replicato alla concorrente: “Grazie ai miei fans che mi hanno mandato un altro aereo nonostante io sia già uscito. Grazie per il vostro affetto, siete unici. E vorrei dire a Guendalina che comunque sono stato un mese e mezzo”.

Le accuse di Gallani a Megan Ria e Alessandro Varsi

Il modello ha poi affidato ai social uno sfogo più duro: “Ci tenevo anche io a salutare i miei amici per averli visti così entusiasti al passaggio sul mio aereo: Guendalina si commenta da sola”.

Le critiche si sono quindi spostate sulla nuova coppia. Secondo il racconto di Gallani, Megan Ria gli avrebbe più volte confidato di non considerare Alessandro Varsi il proprio tipo: “Megan invece mi ha sempre detto che Varsi non era il suo tipo perché era troppo etero basic”. Il modello ha insinuato che il successivo avvicinamento possa essere dettato dalla convenienza.

Gallani ha tirato in ballo anche le confidenze che, a suo dire, avrebbe ricevuto da Varsi: “Megan non mi piace per niente, troppo mascolina, io amo solo Federica”. E ha aggiunto: “E ora?”. Si tratta, al momento, di dichiarazioni dell’ex concorrente, non confermate dai diretti interessati.

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La precisazione sulla nomination

Nel primo intervento Gallani aveva collegato l’avvicinamento di Megan alla sua presunta nomination. Si è però corretto poco dopo, riconoscendo che la ballerina questa settimana non è a rischio eliminazione: “Mi correggo Megan non è in nomination, ma comunque questo avvicinamento mi sa tanto di convenienza. Comunque io sto bene raga c’era un interessamento niente di più”.

Il precedente avvicinamento tra Megan e Giacomo

Prima dell’uscita dalla Casa, tra Giacomo Gallani e Megan Ria c’era stato un avvicinamento sotto le coperte, raccontato da Marina La Rosa. In precedenza, però, la ballerina aveva chiarito di considerarlo soltanto un amico: “Non possiamo andare oltre, perché non sento quella cosa che mi fa sbloccare e questo mi dispiace perché sei stupendo. Tu sei un bellissimo ragazzo, uno da prendere come esempio. Sei elegante, dolce, sensibile, bello come il sole”.

Gelosia o dubbi sinceri?

Le parole dell’ex gieffino dividono: c’è chi le interpreta come una reazione di gelosia e chi ritiene che abbia sollevato dubbi sull’autenticità del nuovo rapporto. Per ora resta la versione di Gallani. Di certo, anche da fuori dalla Casa, il modello è riuscito a far parlare di sé e delle dinamiche del Grande Fratello Vip.