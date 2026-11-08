GF Vip, Selvaggia Lucarelli elogia Piera e Roncaccia e punge i familiari di Guendalina Tavassi

Tra confessioni, simpatie e qualche frecciata, l’opinionista risponde ai follower senza peli sulla lingua e racconta il suo rapporto con il reality

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Selvaggia Lucarelli risponde senza filtri ai suoi follower. Le loro domande sono sul Grande Fratello Vip.

Su Instagram, l’opinionista ha aperto un box per le domande. Ha parlato di vari temi legati al reality. Ha difeso gli ascolti tv, ricordando che il programma ha una messa in onda difficile.

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«Vanno esattamente come nella scorsa edizione con Mussolini! È un programma che va in onda due volte a settimana per buona parte della programmazione, parte quasi alle 22,00, non ha programmi satelliti che lo sostengano, eppure ha uno zoccolo duro di fedelissimi». Non ci sono show che parlino ogni giorno dei concorrenti e delle loro storie. Un tempo lo facevano i programmi di Barbara D’Urso.

Non ci sono invece forti tensioni con Cesara Buonamici. Le due hanno idee diverse sulle nomination. «Siamo abbastanza intelligenti e adulte da continuare a considerarci amiche anche se non la pensiamo allo stesso modo su una nomination».

Le difficoltà del ruolo di opinionista e le preferenze tra i concorrenti

Selvaggia Lucarelli ha anche parlato delle maggiori difficoltà del suo ruolo in tv: «Le cose più difficili sono due: la prima sono i tempi televisivi. Che sono brevi e bisogna condensare in poco tempo opinioni. La seconda è la capacità di restare della propria opinione senza subire condizionamenti dai social. Sono pochi quelli che resistono. Io, per esempio».

Tra i concorrenti, l’opinionista ha elogiato soprattutto i più giovani. Tra loro ci sono Roncaccia, Piera e Megan. Li ha definiti maturi sul piano emotivo, pur con qualche errore e meno esperienza davanti alle telecamere. Ha poi scherzato: «Se io fossi entrata in un reality a 20 anni forse gli altri mi avrebbero tumulata in giardino». Ha aggiunto che, se fosse stata nel programma, si sarebbe alleata con i concorrenti già eliminati.

Le frecciate a Guendalina Tavassi e Marina La Rosa

Più dure le parole su Guendalina Tavassi e sulle reazioni dei suoi familiari. Lucarelli ha detto: «Ho visto anche cosa ha scritto il suo compagno di altri concorrenti. Credo che si stiano raccontando molto bene da soli, e non meritano commenti». Ha però chiarito di aver salutato e abbracciato la concorrente: «Come si fa tra persone civili e direi che conta solo questo».