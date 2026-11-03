GF Vip, Selvaggia Lucarelli svela la data della finale: "Non chiudiamo in anticipo"

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La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 ha lasciato dietro di sé polemiche, tensioni e nuovi scontri tra i concorrenti. A intervenire sui momenti più discussi della serata è stata Selvaggia Lucarelli, che attraverso alcune storie pubblicate su Instagram ha espresso le proprie considerazioni sulle dinamiche della Casa, soffermandosi in particolare su Valeria Marini e sull'eliminazione di Jonathan Kashanian.

L'opinionista ha inoltre chiarito un punto importante sul futuro del programma, rivelando la data della finale e smentendo le indiscrezioni su una possibile chiusura anticipata.

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Le tensioni nella Casa e gli scontri tra i concorrenti

La puntata ha confermato la crescente distanza tra Alex Belli e gli altri concorrenti. Al centro delle discussioni anche Valeria Marini, protagonista di diversi contrasti, soprattutto con la finalista Marina La Rosa, con la quale i rapporti continuano a essere particolarmente tesi. Durante la settimana, Marina La Rosa si è scontrata duramente con Giancarlo Danto, provocando una forte reazione emotiva nel giovane, scoppiato in lacrime. A complicare ulteriormente il clima è stato Alex Belli, che ha mostrato un biglietto nel quale Valeria Marini manifestava la propria gelosia nei confronti di Federica Morello.

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La serata ha segnato anche l'eliminazione definitiva di Jonathan Kashanian, uno dei concorrenti più apprezzati dall'opinionista.

Selvaggia Lucarelli: «Nella Casa troppe personalità inespresse»

Dopo essere finita tra gli argomenti più discussi sui social, Selvaggia Lucarelli ha deciso di intervenire direttamente attraverso Instagram. «Di solito non commento le puntate del Grande Fratello perché lascio che la gente si scanni liberamente su X, Instagram e pure TikTok. Visto che però sono in trend topic su X da ieri sera in varie posizioni e ho letto un'infinità di commenti ai miei commenti, dico alcune cose».

L'opinionista ha ribadito le critiche rivolte ad alcuni concorrenti che, a suo giudizio, non riescono a esprimere pienamente la propria personalità. Tra questi anche Andreas Muller, che sembrerebbe rimanere troppo nell'ombra di Marina La Rosa. «Quello che penso di molti concorrenti della casa è che abbiano personalità inespresse ed è un peccato. Per il gioco ma anche e soprattutto per loro».

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La difesa di Valeria Marini: «Mi ha fatto tenerezza»

Uno dei passaggi più significativi delle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli riguarda Valeria Marini, apparsa particolarmente provata durante la diretta. «Valeria Marini ieri mi ha fatto tenerezza. Ci sarà occasione di dire quello che penso di lei e di quello che le sta accadendo nella casa nella prossima puntata, credo. Io ieri sera non ho infierito perché l'ho vista molto in difficoltà».

Parole che lasciano intendere la volontà dell'opinionista di tornare sull'argomento nel prossimo appuntamento, per approfondire quanto sta accadendo alla showgirl.

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L'eliminazione di Jonathan Kashanian e il confronto con Cesara Buonamici

Selvaggia Lucarelli ha espresso anche il proprio dispiacere per l'uscita di Jonathan Kashanian, considerato, insieme a Moreno Morello, uno dei concorrenti più intelligenti di questa edizione. «Mi dispiace per Jonathan. Insieme a Moreno, esce uno dei personaggi più intelligenti della casa».

Non sono mancate, inoltre, alcune rivelazioni sul rapporto con la collega Cesara Buonamici, con la quale emergono opinioni differenti su una concorrente. «Io e la mia amata Cesara la pensiamo diversamente su Piera e ne discutiamo fino a notte fonda».

Grande Fratello Vip, la finale sarà il 30 novembre

Infine, Selvaggia Lucarelli ha voluto mettere fine alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su una presunta chiusura anticipata del reality: «Chiudo chiarendo una cosa che leggo in giro: il Gf non chiude in anticipo, la data della finale è sempre stata il 30 novembre. Anzi, forse potrebbero esserci dei raddoppi in più, o forse no, ma comunque chiude come da contratto».