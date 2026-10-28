GF Vip, Andrea Bocelli replica alla battuta di Roncaccia sulla sua cecità: «Ne sono venuto a conoscenza, ma...»

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Una battuta pronunciata durante un gioco nella Casa del Grande Fratello Vip ha acceso il dibattito sui social. Ma a smorzare le polemiche è stato proprio Andrea Bocelli, che ha scelto di rispondere con ironia e comprensione alle parole di Alessandro Roncaccia.

La frase durante il gioco e le reazioni sui social

L’episodio risale a qualche giorno fa. Mentre giocava a palla con Guendalina Tavassi all’interno della Casa, Alessandro Roncaccia ha commentato un’azione con la frase «Questa la prendeva anche Bocelli». Il riferimento alla cecità del tenore, utilizzato per sottolineare la facilità del gesto, ha suscitato reazioni contrastanti.

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Molti utenti hanno giudicato l’uscita inopportuna e offensiva nei confronti della disabilità visiva del cantante. Altri hanno invece invitato a considerare il contesto e a non trasformare una battuta estemporanea in un caso disciplinare.

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La risposta di Andrea Bocelli: «Lasciamo cadere la questione»

Interpellato da Adnkronos, Andrea Bocelli ha spiegato di non essersi sentito offeso: «Sono venuto a conoscenza della battuta e devo dire che mi ha fatto sorridere. Si può considerare, tutt’al più, una piccola caduta di stile, ma sono leggerezze che possono capitare a chiunque».

Il tenore ha quindi ringraziato chi è intervenuto in sua difesa, chiedendo però di mettere fine alla controversia: «Ringrazio di cuore le persone che hanno voluto prendere le mie difese e vorrei chiedere a tutti di lasciar cadere la questione. Mi dispiacerebbe se questo episodio finisse per danneggiare chi ha pronunciato quelle parole».

Un invito alla comprensione

Il messaggio di Andrea Bocelli si è concluso con un richiamo all’indulgenza reciproca: «Credo che ciascuno di noi debba ricordare quante volte ha avuto bisogno dell’indulgenza degli altri. È una generosità che possiamo ricambiare ogni giorno, cominciando proprio dalle piccole cose».