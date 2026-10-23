GF Vip, bufera su Alessandro Roncaccia per una battuta su Andrea Bocelli: il web chiede la squalifica

Una battuta pronunciata nella Casa del Grande Fratello Vip ha acceso una nuova polemica sui social. Al centro delle critiche è finito Alessandro Roncaccia, dopo un commento su Andrea Bocelli durante un momento di gioco con Guendalina Tavassi. Il riferimento alla cecità del celebre tenore ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori.

La frase che ha scatenato le critiche

A riportare l’episodio è stata la pagina Instagram IlGossipItalia. Nel corso del gioco, Roncaccia avrebbe pronunciato la frase: «Questa la prendeva anche Bocelli». Le parole sono state interpretate da alcuni utenti come una battuta offensiva sulla disabilità visiva dell’artista. Il filmato ha così alimentato il confronto online, tra commenti indignati e difese del concorrente.

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Sui social si discute di un possibile provvedimento

Una parte del pubblico ritiene che la frase meriti un richiamo, arrivando a chiedere l’esclusione di Roncaccia dal reality. Altri spettatori, invece, invitano a valutare il contesto scherzoso nel quale è stata pronunciata, senza trasformare ogni uscita infelice in un caso disciplinare.

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Nel dibattito è stata ricordata anche l’autoironia con cui Andrea Bocelli ha affrontato in alcune occasioni il tema della propria cecità. Una circostanza che, tuttavia, non rende automaticamente appropriata qualsiasi battuta sulla disabilità.

Sulla base delle informazioni riportate, non risultano provvedimenti ufficiali annunciati dalla produzione in relazione a questo episodio. Le richieste di squalifica restano dunque prese di posizione espresse da una parte degli utenti.

Le precedenti polemiche e l’attesa per la prossima puntata

Per Alessandro Roncaccia non è la prima discussione di questa edizione. Il concorrente era già stato criticato per una frase sui calabresi e coinvolto in polemiche relative a una presunta bestemmia, non confermata ufficialmente. Anche il suo rapporto con Piera Meloni, segnato da tensioni e da un recente bacio, ha attirato l’attenzione del pubblico.

Resta da vedere se Ilary Blasi e gli autori affronteranno la vicenda in trasmissione. Al momento non ci sono elementi per prevedere un’eventuale sanzione: ogni decisione dipenderà dalla valutazione dell’episodio e dalle regole del programma.