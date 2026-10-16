GF Vip, notte bollente tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: cosa è successo sotto le lenzuola?

Cosa sia accaduto realmente sotto le coperte non è ancora chiaro, ma le immagini di Piera Meloni e Alessandro Roncaccia stanno già facendo discutere il pubblico del Grande Fratello Vip.

Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, i due concorrenti si sono ritrovati insieme a letto, protagonisti di un momento di particolare intimità che non è sfuggito alle telecamere della Casa. Un avvicinamento che alimenta le indiscrezioni sulla possibile nascita di una relazione sentimentale, dopo la crescente complicità mostrata nelle ultime settimane.

Il video e l’incognita dell’ex fidanzato

Il filmato circolato in rete ha acceso la curiosità degli spettatori, ma non permette di stabilire con certezza cosa sia successo tra i due. A rendere più delicata la situazione c’è anche Gianmarco Ciaccia, ex fidanzato di Piera Meloni: una sua eventuale reazione potrebbe diventare materia di confronto in diretta. Resta da vedere se Ilary Blasi, alla conduzione del programma con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, affronterà l’argomento in una delle prossime puntate.