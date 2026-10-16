GF Vip, Megan Ria respinge (di nuovo) Giacomo Gallani: bufera su Alex Belli per il consiglio al modello

Nella casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere il rapporto tra Giacomo Gallani e Megan Ria. Dopo che la ballerina aveva chiarito di non provare un’attrazione sufficiente per andare oltre l’amicizia, il modello è tornato a sperare in un possibile cambiamento. Confidandosi con alcuni concorrenti, tra cui Giulia e Andreas, ha raccontato di una conversazione in codice con Megan, costruita attorno alla metafora di una gelateria: parole che, secondo la sua interpretazione, lascerebbero uno spiraglio aperto. Giacomo ha anche ipotizzato una frequentazione fuori dalla casa, incoraggiato dalla crescente complicità e dall’idea, attribuita alla ballerina, di un viaggio insieme. Si tratta però di impressioni del concorrente, non di una dichiarazione esplicita di interesse da parte di Megan.

Il consiglio di Alex Belli e le critiche sui social

Ad infiammare il dibattito è stata una conversazione in giardino tra Giacomo Gallani e Alex Belli. L’attore, parlando di come avvicinarsi a Megan, avrebbe suggerito di cogliere un momento di festa, anche dopo qualche bicchiere: «Per me è una personalità che va presa in momenti in cui c’è una festa… Penserà che è felice, prenderla, non parlare e niente, sono quei momenti in cui tu carpisci. Lo so è rischioso».

Le parole hanno provocato numerose reazioni critiche sui social, dove diversi utenti hanno contestato l’idea di approfittare di una situazione di minore lucidità per tentare un approccio. Alcuni hanno chiesto provvedimenti nei confronti di Belli, fino alla squalifica. Al centro delle contestazioni c’è soprattutto il tema del rispetto del consenso. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti grande fratello

Il nuovo tentativo di avvicinamento finisce con un rifiuto

Un successivo video diffuso sui social mostra Giacomo Gallani mentre raggiunge Megan Ria a letto e cerca un contatto più intimo. Quando il modello prova a baciarla sul collo, la ballerina si sottrae; lui, apparso deluso, si alza e si allontana. L’episodio riporta l’attenzione sulla distanza tra le aspettative di Giacomo e i segnali effettivamente espressi da Megan, che aveva già manifestato stima nei suoi confronti senza però riconoscere quella scintilla necessaria per una relazione. I momenti di complicità, dunque, non dimostrano da soli un cambiamento della sua posizione.