GF Vip, Gian Marco attacca Roncaccia e Piera: «Lui la manipola, lei ride di me e cerca un amore tossico»

Gian Marco Ciaccia torna a parlare di Alessandro Roncaccia e del suo avvicinamento a Piera Meloni nella Casa del Grande Fratello Vip.

In due interviste rilasciate a Fanpage e a Lorenzo Pugnaloni, l’ex fidanzato della concorrente esprime forti perplessità sulla nuova intesa, arrivando a descriverla come un possibile caso di «love bombing», espressione che indica un eccesso di attenzioni affettive utilizzate, in alcuni casi, come forma di manipolazione.

Le critiche ad Alessandro e il confronto mancato

«Sicuramente loro sono due persone che si piacciono, che si interessano. Poi non so se sia infatuazione o solo una cosa estetica», afferma Gian Marco a Fanpage, aggiungendo: «Uscire da lì fidanzata con uno che sicuramente non è Dante Alighieri non so quanto possa farle bene a livello di immagine». Secondo lui, Alessandro starebbe sfruttando la visibilità televisiva per costruire un’immagine di sé: «Alessandro in questo momento ha il pallino di Piera, la vede come una sfida». Sul possibile faccia a faccia con Roncaccia, Gian Marco sostiene di non aver avuto occasione di parlargli durante la sua breve permanenza nella Casa: «Io là dentro non l’ho mai visto praticamente, mai». Racconta inoltre di essere stato chiamato in confessionale proprio mentre si preparava a cercarlo, ipotizzando che la produzione preferisse riservare il confronto alla diretta. Esclude comunque un ritorno nel reality. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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L’amarezza per il comportamento di Piera

Le parole più dure riguardano anche Piera, con cui Gian Marco dice di aver vissuto una relazione equilibrata: «Con me viveva una relazione sana e normale, in cui era libera, amata, rispettata e piena di attenzioni. Evidentemente non è l’amore che cerca». A suo giudizio, l’intesa tra lei e Roncaccia sarebbe destinata a cambiare fuori dalla Casa: «Adesso con Roncaccia sembrano anime gemelle, vanno d’accordo su tutto: è love bombing. Vuoi scommettere che tra un mese, quando escono da là, la penseranno diversamente su tutto?».

A ferirlo, racconta, sono soprattutto le battute sul suo conto: «Lei permette a due persone che conosce da tre settimane, come Varsi e Roncaccia, di prendermi in giro e lei ride pure alle loro battute! Per me questa è una mancanza di rispetto enorme».

Il confronto a distanza, almeno per ora, sembra destinato a proseguire senza un incontro diretto tra i protagonisti.