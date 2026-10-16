GF Vip, Megan Ria e Giacomo Gallani: il flirt riparte tra messaggi in codice e confessioni segrete

Nelle prime due settimane trascorse nella Casa del Grande Fratello Vip, Giacomo Gallani e Megan Ria si sono avvicinati molto.

Il modello ha manifestato apertamente il suo interesse per la ballerina, che inizialmente sembrava ricambiare, pur ammettendo di non avere le idee chiare. Quando Giacomo le ha chiesto maggiore chiarezza, Megan ha preferito interrompere la conoscenza e mantenere soltanto un rapporto di amicizia, spiegando di non aver provato un particolare trasporto. Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra essere cambiato: la gieffina è tornata sui suoi passi e mercoledì notte, parlando in codice con il coinquilino, gli ha lasciato intendere di aver cambiato idea.

Megan si riavvicina a Giacomo e propone un viaggio insieme

Anche ieri sera Megan si è mostrata particolarmente affettuosa con Gallani e, mentre era tra le sue braccia, ha confessato di temere l’eliminazione dal reality. Immediata la risposta del modello: «Se esci tu, me ne vado». A quel punto la ballerina gli ha proposto una vacanza insieme: «Facciamo un viaggio insieme». Giacomo non se l’è fatto ripetere due volte: «Dove vuoi andare? Andiamo ovunque. Guarda che io sono matto. Se a me dici di partire, io parto, ovunque. Tu dimmi dove e andremo insieme». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti grande fratello

Un riavvicinamento che ha entusiasmato il ventinovenne, tanto da spingerlo, nel corso della notte, a raccontare agli altri concorrenti le confidenze scambiate con Megan.

Giacomo racconta tutto agli altri concorrenti: la metafora della gelateria

Durante una conversazione notturna con Andreas Muller e Giulia Provvedi, Giacomo ha svelato il particolare linguaggio utilizzato con Megan per parlare dei rispettivi sentimenti senza farsi comprendere dagli altri: «Abbiamo parlato in codice per non farci capire. Tutto è nato ieri. Lei mi ha detto delle cose, mi ha fatto capire che prova un interesse per me. Abbiamo trovato una metafora per parlare tra di noi, la metafora della gelateria. Mi ha chiesto se c’è qualcuno con cui io prenderei un gelato qui dentro e io ho detto di sì, ma ho anche aggiunto che ho trovato la gelateria chiusa. Lei allora mi ha detto che quella gelateria stava per fare una nuova apertura. A me piace, anche dopo che due settimane fa mi ha detto che non provava nulla per me. Io mi sono distanziato, ma la guardavo comunque».

Il modello ha poi raccontato altri dettagli del loro riavvicinamento: «Mi ha detto che nella sua vita prende sempre decisioni troppo affrettate e che la sua gelateria ha riaperto. Dopo ha preso la mia sigaretta e il mio bicchiere di spumante e mi ha dato una carezza alla coscia».

Il timore delle telecamere e la possibilità di frequentarsi fuori dalla Casa

Nonostante l’entusiasmo, Giacomo teme che Megan possa sentirsi frenata dalla presenza delle telecamere, al punto da non riuscire a lasciarsi andare neppure a un bacio. «Però adesso è dura, perché domani potrei uscire io o lei. È iniziato tutto l’altro giorno in camera, mi ha invitato a mettermi con lei sul letto, io mi sono messo tra lei e Piera. Ci siamo messi proprio appiccicati a parlare, lei ha uno sguardo che ti paralizza. Però se qui dentro volessimo stare un po’ da soli dove andiamo? In bagno non è possibile, perché appena entri in due ti dicono di uscire». Il modello ha inoltre rivelato un’altra frase della ballerina che lascerebbe intravedere la possibilità di una frequentazione anche lontano dai riflettori: «Prima io le ho anche detto che questa potrebbe essere l’ultima sera che ci vediamo. Allora lei mi ha detto: “Perché, quando usciamo di qui non ci vediamo io e te?”».

Al settimo cielo per il ripensamento di Megan, Gallani ha condiviso le sue confidenze anche con Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, continuando a utilizzare la metafora dei gelati, delle gelaterie e delle coppette. Un linguaggio che, però, ha lasciato piuttosto perplesse le due concorrenti. Intanto, resta da capire se il riavvicinamento tra Giacomo e Megan si trasformerà in una vera storia d’amore oppure se la ballerina finirà nuovamente per fare un passo indietro.