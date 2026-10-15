GF Vip, Alex Belli provoca Marina La Rosa in sauna: «Stai scherzando col fuoco». La replica di lei spiazza

Dalle frecciatine alla complicità, fino a un botta e risposta che alimenta il gossip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli e Marina La Rosa sono protagonisti di una conversazione in sauna che non passa inosservata. L’attore si rivolge alla concorrente con una provocazione: «Marina La Rosa, tu stai scherzando col fuoco, tu lo sai, vero?». Lei replica senza scomporsi: «Ma quale fuoco?». Belli lascia intendere che, incontrandosi in circostanze diverse, tra loro le cose avrebbero potuto prendere un’altra piega. Marina, però, risponde con un avvertimento: «Tu rischieresti tantissimo». E aggiunge: «Occhio».

Il riferimento alla vita privata dell’attore è inevitabile: Alex Belli è sposato con Delia Duran, con la quale ha avuto il piccolo Gabriel nel marzo scorso. Ma, al di là delle allusioni, non ci sono elementi per parlare di una relazione tra i due concorrenti. Nel corso della chiacchierata, Belli descrive anche la propria insofferenza per la permanenza nella Casa, paragonandosi a un leone in gabbia. Marina La Rosa, dal canto suo, riconosce di aver cambiato opinione sull’attore, che inizialmente non sopportava, e ne apprezza ora la lucidità rispetto ad altri inquilini. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Dalla rivalità all’intesa

Il riavvicinamento sorprende soprattutto alla luce degli scontri delle prime settimane, segnate da nomination, accuse di strategia e battute pungenti. Durante la puntata del 12 ottobre, Marina aveva già spiegato di aver rivalutato Belli, definendolo «il più normale qua dentro». Anche l’attore aveva rivendicato la libertà di cambiare idea sui compagni di gioco. Una sintonia che ha insospettito altri concorrenti e che ora, dopo il confronto in sauna, torna al centro dell’attenzione. Resta da capire se si tratti soltanto di un gioco di provocazioni o di un’amicizia destinata a rafforzarsi.

La conversazione riserva anche una confidenza sul passato: Marina La Rosa racconta di essersi innamorata, durante la prima edizione del Grande Fratello nel 2000, di una persona della produzione che comunicava con i concorrenti attraverso una voce fuori campo. Un retroscena che aggiunge curiosità a un dialogo già diventato argomento di discussione tra gli appassionati del reality.