GF Vip, l'ex di Piera Meloni rompe il silenzio: «Mai tradita. La sua agenzia voleva nascondere la nostra relazione»

La storia d’amore tra Gian Marco Ciaccia e Piera Meloni continua a far discutere il pubblico del Grande Fratello Vip. Dopo la rottura avvenuta in diretta televisiva, il 22enne ha raccontato la propria versione dei fatti in un’intervista a Fanpage.it, soffermandosi sulle indiscrezioni relative a una serata in discoteca, sul rapporto nato nella Casa tra Piera e Alessandro Roncaccia e sulle ragioni che lo spingono a escludere una riconciliazione.

Le voci sulla serata in discoteca

Secondo alcune indiscrezioni attribuite a pubbliche relazioni romani, Ciaccia avrebbe portato nella propria abitazione alcune ragazze conosciute in discoteca, pochi giorni prima del confronto televisivo con Piera. Il giovane conferma di essere uscito con gli amici e di aver ospitato a casa diverse persone, uomini e donne, ma nega ogni coinvolgimento intimo: «Che io sia andato a divertirmi con i miei amici sì, ma di certo non a distrarmi. Non riuscirei mai ad andare a letto con una persona mentre in testa ne ho un’altra. Non sono così». Quella sera, sostiene, nella sua abitazione erano presenti circa venti persone e si sarebbe trattato soltanto di una serata in compagnia.

Piera e Roncaccia, la delusione dell’ex fidanzato

A ferire maggiormente Ciaccia sarebbe stata la crescente complicità tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. A suo giudizio, le dinamiche del reality non bastano a spiegare i comportamenti dei due concorrenti: «Sicuramente sono due persone che si piacciono, che si interessano. Poi non so se sia infatuazione o solo una cosa estetica». Il giovane si dice amareggiato anche per le battute rivoltegli dagli altri inquilini della Casa, alle quali Piera avrebbe reagito ridendo: un atteggiamento che considera poco rispettoso della relazione durata circa un anno e mezzo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Ciaccia ammette di non riconoscere più pienamente l’ex fidanzata: «Potrebbe essere che lei è semplicemente fragile, ingenua e si fa prendere dalla situazione, oppure potrebbe essere che è furba, ha capito come funziona e quindi si fa il percorso suo». Sostiene inoltre che, prima dell’ingresso nel programma, l’agenzia della concorrente le avrebbe suggerito di non mostrare di essere fidanzata: una circostanza riferita dall’intervistato, non verificata in modo indipendente. Avrebbe preferito vedere Piera emergere per la propria personalità, anziché essere raccontata soprattutto attraverso una nuova possibile storia d’amore.

Le critiche a Roncaccia e alle pressioni dei fan

L’ex fidanzato rivolge parole dure anche ad Alessandro Roncaccia, che accusa di costruirsi un personaggio televisivo e di evitare il confronto diretto. «Adesso fa il personaggio che può fare al GF. Ha la possibilità di dipingersi e farsi vedere per quello che vuole e ne approfitta», afferma. Critica inoltre alcuni sostenitori della coppia, raccontando di aver visto messaggi social che inviterebbero a insultarlo. Nelle sue dichiarazioni cita anche Marina La Rosa, contestandole commenti che, secondo lui, incoraggerebbero Piera ad avvicinarsi ulteriormente ad Alessandro.

«Volevo lasciarla prima del programma»

Ciaccia racconta di aver valutato la separazione già prima dell’ingresso di Piera nella Casa, temendo che l’esperienza televisiva potesse mettere in difficoltà il rapporto: «Io prima che entrasse la volevo lasciare per il suo bene». Secondo la sua ricostruzione, sarebbe stata lei a voler continuare la relazione. Respinge inoltre l’idea di cercare visibilità attraverso questa vicenda e assicura di non essere interessato a entrare nel reality neppure per un compenso importante.

Nessuna riconciliazione dopo il Grande Fratello

Pur ammettendo di provare ancora sentimenti per Piera, Gian Marco Ciaccia esclude un ritorno insieme. Ricorda che, prima di lasciare la Casa, lei gli avrebbe detto «Fidati di me» e «Vedrai che si risolverà tutto», parole che continuano a lasciarlo perplesso. La sua posizione, tuttavia, è netta: «Per il bene di entrambi, questa relazione non può ricominciare, sarebbe una relazione tossica e ci faremmo solo del male. Non potrei mai fidarmi di nuovo, mi ha umiliato davanti a tutta Italia».

Una conclusione amara per una vicenda sentimentale che continua a dividere il pubblico del Grande Fratello Vip.