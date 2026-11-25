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Sembra essere tornata la serenità tra Gian Marco Ciaccia e Piera Meloni dopo la fine della loro storia d’amore. A poche ore dall’eliminazione della tiktoker nella semifinale del Grande Fratello Vip, l’ex compagno è intervenuto in una diretta Twitch per fare chiarezza sui rapporti con lei.

La vicenda sentimentale, che ha accompagnato parte del percorso della concorrente nel reality, sembra dunque essere arrivata a un punto di svolta. Se nella Casa a tenere banco era stato il rapporto con Alessandro Roncaccia, adesso l’attenzione si sposta su ciò che accadrà lontano dalle telecamere e sui rapporti con l’ex fidanzato.

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La storia d’amore e la rottura al GF Vip

Prima dell’ingresso nella Casa, Gian Marco Ciaccia e Piera Meloni erano legati da oltre un anno e avevano iniziato a cercare un’abitazione in cui andare a convivere. L’esperienza nel reality ha però cambiato i loro progetti: la concorrente si è avvicinata ad Alessandro Roncaccia, maturando un interesse sentimentale nei suoi confronti e mettendo fine alla precedente relazione.

A rendere particolarmente significativa la rottura erano stati proprio i progetti che i due avevano condiviso prima del programma. La ricerca di una casa rappresentava un passo verso una quotidianità insieme, ma il percorso televisivo di Piera ha finito per cambiare le prospettive della coppia.

La separazione ha alimentato tensioni e dichiarazioni a distanza. Ora, con l’uscita di Piera dalla Casa, la situazione tra i due ex sembra essersi distesa.

Le parole di Gian Marco dopo l’eliminazione di Piera

Come riportato da Il Gossip Italia, durante la diretta Twitch Gian Marco Ciaccia ha spiegato di aver già riconsegnato il gatto alla sua ex compagna: «Ne parlo adesso e poi non ne parlerò più. So che è appena uscita dalla Casa del Grande Fratello. Il gatto è già con lei ed è tutto sistemato, tutto tranquillo».

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Il riferimento al gatto chiarisce dunque almeno uno degli aspetti pratici legati alla separazione. L’ex fidanzato ha inoltre manifestato l’intenzione di non tornare ulteriormente sull’argomento, lasciando intendere di voler chiudere il capitolo delle dichiarazioni pubbliche.

Non è mancato un riferimento alla frequentazione tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: «Lei ha una nuova frequentazione, quindi lasciamola vivere la sua vita».

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Nessun accenno, nelle parole riportate, a un possibile ritorno di fiamma. Il messaggio sembra piuttosto quello di rispettare le scelte della sua ex compagna e lasciare che la nuova frequentazione faccia il proprio corso.

Una nuova fase lontano dalle telecamere

Le dichiarazioni di Gian Marco lasciano intendere la volontà di archiviare le polemiche e voltare pagina. Piera, dal canto suo, vorrebbe proseguire la conoscenza con Alessandro anche lontano dalle telecamere. Resta da capire come evolverà il loro rapporto una volta concluso il reality.

Per Piera Meloni e Alessandro Roncaccia si apre quindi una fase diversa da quella vissuta nella Casa: la possibilità di conoscersi nella vita di tutti i giorni, al di fuori delle dinamiche del gioco. Quanto a Gian Marco Ciaccia, le sue ultime dichiarazioni sembrano segnare la fine delle tensioni pubbliche, anche se non consentono di stabilire quale sarà il rapporto tra i due ex in futuro.