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Non sembra essere iniziata nel migliore dei modi la conoscenza lontano dalle telecamere tra Megan Ria e Alessandro Varsi. Dopo la semifinale del Grande Fratello Vip del 23 novembre, a riaccendere l’attenzione sulla coppia è un’indiscrezione diffusa da Lorenzo Pugnaloni, che racconta di un acceso litigio tra i due ex concorrenti.

GF Vip, la storia tra Megan e Alessandro

L’avvicinamento tra i due gieffini si era concretizzato nelle settimane conclusive del reality, tra baci, confidenze e momenti di tenerezza. La nascita del flirt aveva però alimentato i sospetti di alcuni coinquilini, tra cui Andreas Müller e Giancarlo Danto, convinti che il legame potesse rispondere a logiche di gioco. Megan e Alessandro avevano respinto le insinuazioni, rivendicando la spontaneità della loro attrazione. La ballerina era poi uscita dal programma prima di Varsi.

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Lo scontro tra Megan e Danto durante la semifinale

Nel corso della puntata di lunedì, una clip riguardante Federica Morello ha rimesso in discussione il rapporto. Alcuni sguardi di Varsi nei confronti della coinquilina hanno suscitato la gelosia di Megan, che dallo studio ha espresso dubbi sulla relazione. Alessandro ha cercato di ridimensionare l’episodio, ribadendo l’intenzione di frequentarla anche fuori dalla Casa.

A intervenire è stato Giancarlo Danto, che ha attaccato la ballerina: «Questa coppia è nata come una barzelletta». L’ex gieffino ha sostenuto che la relazione fosse una strategia per prolungare la permanenza nel reality e che Megan stesse cercando un pretesto per interromperla. La ragazza ha respinto l’attacco, invitandolo a tacere.

La presunta lite in van: il retroscena di Pugnaloni

Dopo l’eliminazione di Varsi, il ricongiungimento in studio sembrava aver ridimensionato le tensioni. A telecamere spente, tuttavia, le cose sarebbero andate diversamente. Secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, a proposito di un articolo pubblicato nella sua newsletter, Megan e Alessandro avrebbero avuto un acceso litigio a bordo di un van al termine della semifinale.

«Uno è andato a casa, l’altra ha dormito in hotel», si legge nell’anticipazione condivisa dall’esperto di gossip, che ha annunciato ulteriori dettagli a Casa Lollo.