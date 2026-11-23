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La semifinale del Grande Fratello Vip si apre con una fotografia piuttosto netta delle preferenze espresse online. Nel sondaggio pubblicato su ForumFree, alla domanda su chi salvare dal televoto, una concorrente domina la classifica mentre un’altra resta nettamente distanziata.

ForumFree: Morello prima, Meloni ultima

A guidare la rilevazione è Federica Morello con il 61,02% delle preferenze. Alessandro Varsi segue al 25,63%, mentre Piera Meloni si ferma al 13,35%. Tra la prima e l’ultima posizione ci sono quasi 48 punti percentuali: un divario che, se trovasse conferma nel televoto ufficiale, renderebbe particolarmente difficile la permanenza di Meloni.

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Una semifinale in cui ogni alleanza pesa

La puntata di lunedì 23 novembre arriva a una settimana dalla finale prevista per il 30 novembre. Dopo 67 giorni di convivenza, l’eliminazione assume un significato diverso: non è più soltanto l’uscita dal gioco, ma la perdita dell’ultima occasione di contendersi la vittoria.

Per Piera Meloni il momento è delicato anche sul piano personale. Nella Casa è circolata l’ipotesi che possa essere lei a lasciare il programma, una possibilità che la stessa concorrente avrebbe confidato di temere.

Come si è arrivati al televoto

La sfida tra Federica Morello, Alessandro Varsi e Piera Meloni nasce dalle dinamiche dell’ultima puntata. Dopo aver prevalso in un televoto flash, Morello ha avuto la possibilità di indicare direttamente una concorrente da mandare al voto e ha scelto Meloni. Le nomination palesi hanno poi completato il quadro.

Il nome di Morello è tornato più volte nelle scelte degli altri inquilini: Guendalina Tavassi ha richiamato la difficoltà di costruire un rapporto con lei; Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia hanno messo in discussione il suo atteggiamento nella Casa. Anche Piera Meloni ha nominato Morello, facendo emergere la reciproca distanza tra le due.

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Dall’altra parte, Andreas Muller e Giulia Provvedi hanno indicato Alessandro Varsi, ritenuto dal primo poco esposto nelle dinamiche del gioco. Lo stesso Varsi ha scelto Morello. Le votazioni hanno così trasformato tensioni e rapporti personali in una sfida diretta davanti al pubblico.

Il verdetto resta aperto, e potrebbe non essere l’unico

Se la graduatoria di ForumFree suggerisce una favorita alla salvezza, il quadro resta aperto fino alla chiusura del televoto. Le preferenze espresse su altre piattaforme possono essere diverse e la capacità dei sostenitori di mobilitarsi all’ultimo momento può incidere sull’esito.

C’è inoltre l’ipotesi di una seconda eliminazione nel corso della semifinale, eventualmente attraverso un televoto flash. Non si tratta, al momento, di un passaggio confermato: con otto concorrenti ancora in gioco, saranno le comunicazioni della trasmissione a chiarire quanti accederanno alla finale.

Una cosa, intanto, emerge dal sondaggio: Federica Morello raccoglie un consenso molto ampio tra i partecipanti alla rilevazione, mentre Piera Meloni affronta la serata con il segnale meno favorevole. Il responso decisivo, però, arriverà soltanto in diretta.