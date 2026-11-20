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Il Grande Fratello Vip rallenta proprio quando la sfida entra nella fase decisiva. Da venerdì 20 novembre il reality di Canale 5 rinuncia al secondo appuntamento settimanale e torna a occupare soltanto il lunedì sera. Una modifica che arriva a pochi giorni dalla conclusione dell’edizione 2026, condotta da Ilary Blasi, e dopo settimane segnate da ascolti poco brillanti.

La puntata del venerdì scompare dal palinsesto

Dalla fine di settembre il programma aveva accompagnato il pubblico con due prime serate a settimana. Ora Mediaset ha scelto di modificare il calendario: venerdì 20 novembre non ci sarà una nuova diretta dalla Casa. L’azienda non ha comunicato una motivazione ufficiale per il cambio di programmazione.

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Tra le possibili spiegazioni figura il rendimento televisivo dell’edizione, che non è riuscita a consolidare un seguito paragonabile alle aspettative. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi e non di una ragione confermata dall’emittente.

Gli ascolti e la scelta di ridurre le serate

Secondo i dati riportati, la stagione ha raccolto mediamente circa 1,9 milioni di telespettatori, con uno share del 16,5%. La puntata di lunedì 16 novembre ha registrato 1.920.000 spettatori e il 16,7% di share, mentre le cinque precedenti si erano fermate, in media, al 15,7%.

Il lieve recupero dell’ultima diretta non cancella dunque un andamento complessivamente altalenante. La riduzione delle serate arriva mentre il programma si prepara a scegliere il vincitore.

Venerdì su Canale 5 arriva «Racconto di una notte»

Nella serata del 20 novembre, al posto del reality, Canale 5 propone uno speciale di Racconto di una notte, la serie turca interpretata da Burak Deniz e Su Burcu Yazgı Coşkun. Al centro della storia ci sono Mahir e Canfeza.

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La fiction si confronterà con la proposta di Rai 1, che punta su Sal Da Vinci e sul suo spettacolo Meravigliosamente.

Semifinale il 23 novembre, finale il 30

Per ritrovare Ilary Blasi e i concorrenti bisognerà attendere lunedì 23 novembre, quando andrà in onda la semifinale. La conclusione del reality è prevista per lunedì 30 novembre.

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Tre concorrenti hanno già conquistato un posto nell’ultima puntata: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi. Per gli altri cinque protagonisti ancora in gara, invece, la qualificazione resta aperta.

Chi è ancora nella Casa e chi rischia al televoto

Dopo le uscite di Megan Ria e Valeria Marini, i concorrenti rimasti sono otto. Oltre alle tre finaliste, nella Casa ci sono Andreas Müller, Federica Morello, Piera Meloni, Alessandro Varsi e Alessandro Roncaccia.

Al televoto figurano Piera Meloni, Federica Morello e Alessandro Varsi. Il verdetto arriverà durante la semifinale, nella quale sono attese almeno altre due eliminazioni. La corsa alla vittoria entra così nell’ultima settimana, con una sola diretta prima della finalissima.