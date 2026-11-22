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Il passato televisivo, i sentimenti vissuti davanti alle telecamere e una quotidianità oggi profondamente cambiata. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Alex Belli è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip, soffermandosi soprattutto sulla relazione speciale nata con Soleil Sorge e sulle conseguenze che quell’intesa ebbe per Delia Duran. Ma nel racconto dell’attore c’è spazio anche per una nuova consapevolezza, maturata dopo la nascita del figlio Gabriel.

Il reality tra provocazioni e colpi di scena

Ripensando al suo percorso nella Casa, Alex Belli non rinnega nulla, neppure gli atteggiamenti più teatrali che hanno alimentato discussioni e polemiche. «Ho vissuto tutte le mie sfaccettature, tutti i miei modi, anche un po’ teatrali», ha spiegato, sottolineando come in un reality sia necessario lasciarsi trascinare dagli eventi. Anche la sua uscita dal programma viene ricordata come un colpo di scena, perfettamente in linea con il suo modo di vivere la televisione.

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Non tutti i rapporti con gli altri concorrenti, però, sono stati semplici. Accanto alle esperienze positive con Valeria Marini, Marina La Rosa e Andreas Muller, l’attore ha ricordato anche le difficoltà nel confrontarsi con persone che, a suo giudizio, mostravano «poca voglia di imparare, poca voglia di ascoltare». Da qui la battuta sul palloncino con cui finì per dialogare nella Casa: «A un certo punto sono dovuto andare a parlare con una palla gonfiata».

Marina La Rosa e quella «chimica linguistica»

Un capitolo a parte riguarda Marina La Rosa, con la quale Alex Belli ha alternato discussioni accese e momenti di complicità. Un rapporto che l’attore definisce di «nemici amici», apprezzandone soprattutto la cultura e la capacità di sostenere un confronto. Nessun parallelismo, tuttavia, con la vicenda che lo aveva legato a Soleil Sorge: con Marina, ha precisato, esisteva piuttosto una «chimica linguistica», alimentata dal dialogo e dallo scambio di idee.

Soleil Sorge, il sentimento e la sofferenza di Delia

Il momento più delicato dell’intervista è arrivato quando sono state riproposte le immagini del precedente Grande Fratello Vip. Alex Belli ha parlato di Soleil Sorge con affetto: «Io la adoro, siamo diventati amici ed è amica anche di Delia». Ha descritto quell’incontro come una magia, pur riconoscendo quanto fosse stato difficile gestirne le conseguenze.

Alla domanda di Silvia Toffanin sulla natura di quel coinvolgimento, l’attore ha spiegato che si trattava di qualcosa «al di là dell’amicizia, al di là del voler stare insieme come fidanzati». Un’intesa intensa che aveva ferito Delia Duran: «Lei è stata molto male», ha ammesso. Solo una volta lontani dalle telecamere, la coppia ha potuto affrontare quanto accaduto e cercare di comprenderlo. E Belli non ha nascosto il superamento di un limite: «Noi eravamo semplicemente andati oltre».

Gabriel e la paternità: «Via tutte le maschere»

Oggi, però, il centro della sua vita è la famiglia. Alex Belli si descrive ancora come una persona attratta dall’adrenalina e dalle emozioni forti, ma racconta di aver trovato un equilibrio differente grazie a Delia Duran e al figlio Gabriel. È proprio il bambino, sostiene, a riportarlo ogni giorno all’essenziale: «Mi tira via tutte le sovrastrutture, le maschere, tutto».