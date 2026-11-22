Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la ballerina ha raccontato come è nata la complicità con l'ex coinquilino, tra attrazione, sentimenti e voglia di conoscersi meglio

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Due mesi vissuti intensamente, tra emozioni, discussioni e un’intesa sentimentale tutta da verificare lontano dalle telecamere. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Megan Ria ha ripercorso la sua esperienza al Grande Fratello Vip 9, soffermandosi soprattutto sul rapporto con Alessandro Varsi e sulle tensioni avute con Andreas Muller.

«Sono stata fedele a me stessa»

La ballerina non nasconde il peso delle critiche ricevute, soprattutto sui social, ma considera il reality un’esperienza di crescita. Pur trovandosi a convivere con concorrenti molto più esperti nel mondo dello spettacolo, rivendica le proprie scelte, anche quelle che hanno diviso il pubblico.

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«Sono stati due mesi intensi. È un gioco e io ho fatto delle scelte molto spesso di cuore. Sono stata criticata anche molto sui social, però sono stata sempre fedele a me stessa», ha spiegato, dicendosi fiera di come ha affrontato il percorso e grata per l’opportunità.

I contrasti con Andreas Muller: «Non porto rancore»

Tra i rapporti più complicati nella Casa c’è stato quello con Andreas Muller. Megan Ria aveva immaginato di trovare un terreno comune grazie alla passione condivisa per la danza, ma le differenze caratteriali hanno reso difficile la convivenza.

«Credevo che, essendo ballerini, ci potesse essere un feeling. Invece abbiamo caratteri molto diversi. Forse non mi ha capita realmente, però non porto rancore», ha raccontato.

Al momento dei saluti, ha aggiunto, i due si sono abbracciati e scambiati un augurio. La ballerina ha espresso anche dispiacere per quanto accaduto al negozio di Muller, augurandogli di superare presto le difficoltà. «Alla fine mi porto solo il bene», ha concluso.

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Alessandro Varsi e il bacio dopo cinquanta giorni

Ben diverso il racconto del legame con Alessandro Varsi. Un avvicinamento graduale, nato dalla complicità e culminato in un bacio dopo circa cinquanta giorni di convivenza. Megan Ria preferisce non parlare ancora di amore, ma riconosce che tra loro è nata un’attrazione autentica.

«Sono attratta più dalla parte mentale di una persona che da quella fisica. Lui inizialmente faceva molto il guascone romano, simpatico, però non era nei miei pensieri. C’era chimica, quella cosa che non puoi spiegare», ha confidato.

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Nessuna strategia, ma una possibilità fuori dalla Casa

La ballerina ha respinto l’idea che la vicinanza a Varsi fosse una mossa studiata per il gioco. Dopo alcune battute di lui che l’avevano ferita, avrebbe potuto alimentare lo scontro; ha scelto invece di perdonarlo e di conoscere un lato diverso del suo carattere.

«Niente strategia! Avrei potuto fare la vittima, cosa che in questi reality funziona molto, ma invece l’ho perdonato. Ho bisogno di ridere, di leggerezza, di sentirmi amata e coccolata», ha spiegato.

Ora, con l’esperienza televisiva alle spalle, resta la curiosità di capire se quell’intesa saprà trovare spazio nella quotidianità. Nessuna promessa e nessuna etichetta affrettata: «Ci vediamo giorno per giorno, senza impostarci nulla. Perché precluderci il conoscerci fuori e vedere cosa succederà?».