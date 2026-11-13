GF Vip, Selvaggia Lucarelli punge Varsi sul flirt con Megan Ria: «Non mi venire a dire che sei infatuato»

Pubblicità

Ieri sera la Casa del Grande Fratello Vip ha aperto le porte al GF Bistrot per una cena speciale organizzata dall’executive chef Alex Belli. Per l’occasione, tutti i concorrenti si sono messi ai fornelli, preparando piatti da servire agli ospiti arrivati nel locale.

Tra i preparativi non sono mancati momenti di tensione, ma la serata è proseguita all’insegna della convivialità, tra buon cibo, chiacchiere e divertimento. A partecipare anche alcuni volti già noti al pubblico del reality: Moreno Morello, Carmen Di Pietro, Michelle Masullo, Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani.

Pubblicità

Pubblicità

Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ospiti d’eccezione

A catalizzare l’attenzione sono state soprattutto le due ospiti d’eccezione, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che non hanno risparmiato battute e provocazioni agli inquilini. In particolare, Lucarelli ha preso di mira Alessandro Varsi, impegnato a servire ai tavoli insieme a Giulia Provvedi.

La giornalista ha colto l’occasione per parlare del rapporto tra Varsi e Megan Ria, ripercorrendo con ironia le diverse simpatie manifestate dal concorrente durante la sua permanenza nella Casa.

La frecciatina sulle simpatie di Alessandro Varsi

«Non mi venire a dire che sei infatuato di Megan! Prima Piera, poi hai detto che c’era attrazione fisica per Marina, poi Federica, vero Giacomo? Poi al quarto posto c’era Megan. Non mi puoi venire a dire che sei infatuato, ti è andata pure bene, dai»

La ricostruzione di Selvaggia Lucarelli ha suscitato sorrisi tra i presenti. Anche Cesara Buonamici è intervenuta con una battuta rivolta al concorrente: «Sei un farfallone amoroso».

Giacomo Gallani rincara la dose

A rendere ancora più vivace il siparietto è stato Giacomo Gallani, chiamato in causa durante l’elenco delle precedenti simpatie di Varsi. L’ex gieffino ha aggiunto la propria versione, lanciando una frecciatina all’amico: «Non era uno scherzo con Federica, mio caro amico Varsi».