GF Vip, Selvaggia Lucarelli svela le chat private con Guendalina Tavassi: interviene la madre, è scontro

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Non si placa la polemica al Grande Fratello Vip tra Selvaggia Lucarelli e Guendalina Tavassi. Dopo il confronto in diretta sul termine “bulla”, la discussione si è spostata sui social e sulle conversazioni private che le due avrebbero avuto prima dell’ingresso della concorrente nella Casa. A intervenire, ora, è anche Emanuela Fuin, madre di Guendalina, con un lungo messaggio indirizzato all’opinionista.

Il confronto in diretta e le lacrime di Guendalina

Tutto è cominciato durante la puntata del reality, quando Selvaggia Lucarelli ha definito “bulla” Guendalina Tavassi. Ilary Blasi ha contestato la durezza del termine, descrivendo piuttosto la concorrente come una provocatrice dai modi sopra le righe. Lucarelli ha mantenuto la propria posizione, chiarendo in seguito di aver utilizzato la parola nel senso comune di persona prepotente e arrogante, senza voler formulare un’accusa di bullismo.

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La definizione ha colpito Guendalina Tavassi, che dopo la puntata si è mostrata in lacrime, spiegando di temere soprattutto il giudizio dei figli e di non voler essere associata al bullismo.

Le versioni di Tavassi e Lucarelli sui messaggi

Parlando con Marina La Rosa, Guendalina ha raccontato di aver confidato a Lucarelli, prima dell’inizio del programma, il timore che il suo modo di scherzare potesse farla apparire una bulla. L’opinionista ha contestato questa ricostruzione e, durante una diretta social, ha riferito una versione diversa della conversazione.

Selvaggia Lucarelli racconta la chat: «Temeva di passare da bullizzatrice d’Italia»

Dopo aver ascoltato il racconto della concorrente, Selvaggia Lucarelli ha contestato la ricostruzione dei messaggi privati. Secondo l’opinionista, Guendalina Tavassi non le avrebbe scritto che la propria ironia rischiava di essere fraintesa: il contenuto dello scambio, a suo dire, sarebbe stato diverso. «Non mi ha mai parlato di sua ironia che poteva essere fraintesa», ha precisato sui social, criticando la scelta di richiamare una conversazione privata per spiegare lo scontro televisivo.

La giornalista ha quindi ripercorso, durante una diretta Instagram a tarda sera, l’origine del loro rapporto. Ha raccontato di aver conosciuto Guendalina Tavassi durante una puntata del proprio podcast, di averla trovata simpatica e di averle successivamente scritto un messaggio di incoraggiamento quando aveva saputo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

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È su ciò che Guendalina le avrebbe risposto che si concentra la divergenza. Secondo la versione di Selvaggia Lucarelli, la concorrente le avrebbe confidato: «Sono terrorizzata, ho tantissima paura perché temo di passare da bullizzatrice d’Italia». La giornalista sostiene che Tavassi avrebbe poi aggiunto: «Credo che personaggi come Alex Belli e Valeria Marini non mi aiuteranno».

Lucarelli ha interpretato quel riferimento come il timore che la convivenza con personalità forti potesse far emergere atteggiamenti meno controllati della concorrente. Ha però chiarito che si tratta della propria lettura di quei messaggi, non di una confessione di comportamenti di bullismo. Nella stessa diretta ha affermato di non aver dato particolare seguito alla questione e di averle risposto: «Guendalina, non ti preoccupare, giocati la carta dell’autoironia e andrà tutto bene».

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L’opinionista ha anche ricordato altri episodi controversi raccontati da Guendalina nella Casa, mettendone in discussione l’attendibilità. Resta comunque una differenza sostanziale fra le due versioni: Tavassi sostiene di aver condiviso il timore che il proprio modo di scherzare fosse scambiato per bullismo; Lucarelli contesta questa formulazione e riferisce che la preoccupazione espressa riguardava il rischio di essere considerata una «bullizzatrice d’Italia». Le chat integrali non sono state rese disponibili nel materiale esaminato, perciò il loro contenuto va attribuito alle rispettive protagoniste.

La risposta della madre Emanuela Fuin

A prendere posizione è stata quindi Emanuela Fuin, madre di Guendalina, che in una storia Instagram si è rivolta direttamente all’opinionista: «Cara Selvaggia, mi fa piacere che tu abbia parlato di me nella tua diretta, pur avendo avuto l’accortezza di nascondermela».

Fuin ha spiegato di non aver cercato parole specifiche nelle conversazioni della figlia: «Non sono boomer, semplicemente non ho parole specifiche da cercare nelle chat con l’account sparito di mia figlia, né alcun motivo di farlo». Ha poi contestato quella che considera una contraddizione nel racconto di Lucarelli: «Ricordi perfettamente la parola “autoironia”, tanto da averla cercata come parola chiave, ma non ricordavi che Guendy avesse usato la parola “bulla” per esprimere il timore che il suo modo di scherzare potesse essere visto in questo modo».

L’invito a non trasformare il reality in uno scontro personale

La madre della concorrente ha precisato che il suo atteggiamento riguardo alle chat e alla loro riservatezza era «assolutamente più curioso che altro, tranquillo, cordiale e pacato». Ha quindi ringraziato ironicamente Lucarelli per aver confermato, a suo giudizio, i timori espressi dalla figlia e per aver chiarito di essere stata lei a contattare Guendalina per farle gli auguri prima del programma.

Il messaggio si conclude con un appello a ridimensionare i toni: «È un gioco, Selvaggia, ma evitiamo di trasformarlo in un gioco al massacro. Si può essere pungenti e critici senza usare parole pesanti e sono certa che tu abbia tutti i mezzi per farlo, risultando anche più simpatica e ironica». Infine, un saluto: «Buon GF!».

La controversia, nata da un aggettivo pronunciato in televisione, si è così allargata alle intenzioni attribuite alle protagoniste e al confine tra critica televisiva e rapporti personali. Resta aperta la distanza tra le versioni raccontate da Lucarelli e Tavassi.